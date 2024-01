Addio a Nelusco Masi, ex professore del Pontormo con un passato in politica

È morto a 74 anni Nelusco Masi, ex professore del liceo Pontormo di Empoli, dal 2010 in pensione. Le esequie si sono tenute in forma privata per rispetto del suo volere, la salma riposa al cimitero comunale di Sant'Andrea.

Nelusco Masi era figlio di Dianora Lensi, detta Giovannina, e di Wilson Masi, vetraio partito volontario da piazza del Popolo tra i 530 giovani del Corpo volontari per la Libertà, in viaggio per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Dopo essere cresciuto nella frazione empolese di Casenuove, si laurea in Lingue e letterature straniere, intraprendendo la carriera da professore a Empoli. Ci rimarrà fino alla pensione.

Lascia la moglie Tamara e i figli Michela, Federico e di Leonardo, attuale candidato sindaco per Buongiorno Empoli e M5S. E proprio il figlio ha seguito le orme del padre, in quanto Nelusco, sempre attivo negli ambiti della sinistra radicale, venne eletto consigliere comunale a Empoli per Rifondazione Comunista nella consiliatura dal 1995 al 2000, quando il partito con falce e martello era nella prima giunta di Vittorio Bugli ed esprimeva Massimo Marconcini come assessore. Nello stesso partito è poi approdato il figlio Leonardo, eletto consigliere nel 2019 con Buongiorno Empoli.