Ortimino, una giornata di arte e solidarietà per il Teatro C'Art

E’ una vera e propria gara di solidarietà quella che il Circolo di Ortimino sta organizzando per sabato 27 gennaio 2024 dalle 15.00 in poi per sostenere il Teatro C’Art e il suo ambizioso progetto Abbracciarte.

Sono previsti laboratori per bambini e ragazzi a cura degli artisti del Teatro C’Art, un grande mercatino e possibilità di merenda per grandi e piccini organizzata a cura della Pizzeria del Circolo Arci “I Poggio “ di Ortimino. L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Montespertoli. L’ingresso è gratuito e tutto il ricavato raccolto grazie al mercatino e alle offerte liberali verrà interamente devoluto a sostegno di Teatro C’art e del progetto Abbracciarte.

Il progetto Abbracciarte, lo ricordiamo, ha l'ambizioso obiettivo di creare un polo artistico e culturale ancora più ampio e trasformare il nuovo spazio recentemente acquistato da C’art a fianco del teatro già esistente, in un centro dedicato alla formazione artistica continua, con l'intento di favorire l'occupazione giovanile nel settore artistico-culturale.

Dopo la vincita del bando Spazi Attivi della Fondazione CR Firenze (che vede capofila il comune di Castelfiorentino, all’interno del progetto di rigenerazione urbana) grazie alla quale sono iniziati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, adesso Abbracciarte è in gara per il Premio Crowdfunding per la Cultura, promosso dalla piattaforma di Rete del Dono per sostenere progetti del Terzo Settore che utilizzano l'arte e la cultura come attivatori di innovazione sociale e rigenerazione dei luoghi.

Il Circolo Arci “I’ Poggio” di Ortimino, da sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà, ha voluto rispondere all’appello di sostegno lanciato da Teatro C’art. “Come Circolo Arci condividiamo i valori portati avanti da C’art” afferma Rossana Montagnani, Presidente dell’Assocazione Casa del Popolo “I Poggio” di Ortimino. “Apprezziamo da sempre il Teatro C’art e l’alto spessore artistico, culturale e sociale delle molteplici attività che porta avanti ormai da 20 anni, sia sul nostro territorio che in giro per il mondo. Per questo abbiamo voluto rispondere con un aiuto concreto all’appello lanciato per la realizzazione delle azioni contenute nel progetto Abbracciarte”

“Ringraziamo sinceramente il Circolo Arci di Ortimino per questa bella iniziativa e il Comune di Montespertoli per la concessione del suo patrocinio. Se siamo cresciuti tanto in questi anni è anche grazie all’aiuto di molte persone e a diversi Enti che a vario titolo ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci” sottolinea Teresa Bruno del Teatro C’art. “ Il progetto Abbracciarte sta dimostrando di avere una forte rilevanza sociale. Grazie ai tanti sostenitori è attualmente al 2° posto tra i progetti che sono rriusciti a raccogliere più fondi nel contest “Premio Crowfunding per la Cultura” promosso da Rete del Dono, ma c’è ancora bisogno del sostegno di tutti per provare a vincere questo importante riconoscimento. Ricordiamo che il contest scade il 31 gennaio, quindi se avete voglia di darci una mano, vi aspettiamo a Ortimino il 27 gennaio oppure fate una donazione prima di quella data al link https://www.retedeldono.it/progetti/teatro-cart/abbracciarte”

Fonte: Ufficio Stampa