Picchianti: "Raddoppio del parcheggio al Parco Corsini inutile, ecco le mie proposte"

Risale al 2021 la volontà dell'amministrazione comunale di partecipare a un bando regionale con conseguente accensione di mutuo ventennale, secondo le stime di fattibilità economica, per il futuro parcheggio del parco Corsini a Empoli. Già allora, in occasione dell'approvazione al bilancio di previsione 2022 ho manifestato i miei dubbi relativi alla reale utilità di quest'opera, oltre al costo addirittura raddoppiato e arrivato a 4 milioni di euro, per non parlare dell'impatto ambientale sul principale polmone verde del paese, oltre ai futuri costi di manutenzione e sorveglianza.

Su un'infrastruttura così impattante per la vita cittadina ho sempre auspicato, e non solo da ora, un maggior coinvolgimento dei cittadini - residenti e fruitori del centro storico - che in gran numero stanno manifestando le loro perplessità nei confronti della realizzazione di un'opera di cui non si comprende a fondo la necessità.

Anche a un semplice osservatore, appare chiaro come quella della mancanza di parcheggio non sia un problema proprio di questa parte di paese in quanto le vicine Piazza Toscanini, Piazza Giovanni Paolo II e Via Sottovalle attualmente assicurano posti auto in abbondanza ad ogni orario della giornata.

Svuotare Piazza Vittorio Veneto dalle auto e riconsegnarla ai fucecchiesi è una cosa possibile già oggi con un serio piano del traffico e della sosta. Il tutto potrebbe essere facilitato da interventi a basso costo e impatto ambientale come, ad esempio, la creazione di 15/20 posti auto a lisca di pesce lungo Via Sbrilli che costeggino il parco a scendere, curando un passaggio pedonale lastricato e illuminato per agevolare l'accesso al parco e al paese. Un vero rilancio del centro storico, ma del paese tutto, passa per la programmazione di politiche commerciali e abitative e non necessariamente con grandi spese e grandi consumi di suolo. Spendere bene soldi dei cittadini, anche se derivanti da bandi regionali, è precisa responsabilità degli amministratori pubblici e mi auguro che i dubbi e le proteste dei cittadini possano essere ascoltate in questi giorni prima che nel consiglio comunale di giovedì 24 si voti il via libera definitivo alla realizzazione dell'opera.

Vittorio Picchianti, candidato sindaco FdI-FI