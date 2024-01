Pontedera intitola le piste ciclabili a dieci donne

Lidia Beccaria Rolfi, Ipazia, Jane Jacobs, Anbara Salam Khalidi, Camilla Ravera, Tosca Bimbi, Maria Montessori, Joyce Lussu, Athe Gracci e Cornelia Fabbri. Sono le dieci donne alle quali saranno intitolate altrettante ciclopiste sul territorio comunale di Pontedera.

La commissione toponomastica ha selezionato i nomi sulla base delle proposte arrivate dagli studenti di tre istituti superiori della città: Iti Marconi, Ipsia Pacinotti e Liceo XXV Aprile, che avevano aderito al progetto lanciato lo scorso anno scolastico dal Comune, in collaborazione con l'Associazione Toponomastica Femminile, per intitolare spazi pubblici a figure di donne che si sono distinte per il proprio impegno in vari ambiti, sulla base dell' "Aderenza al criterio della cura".

È così emerso un quadro di nominativi, locale, nazionale e internazionale, che rappresenta gli ambiti nella cura dell'ambiente, della salute, dei beni comuni, dei diritti, delle relazioni e dell'educazione. La Giunta Comunale, nei giorni scorsi, ha approvato la delibera per le intitolazioni e nelle prossime settimane saranno apposte le targhe con i nominativi, la professione e le date di nascita e di morte.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa