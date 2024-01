Premio internazionale Umberto Borsò, in gara 95 cantanti lirici a Castelfiorentino

Novantacinque giovani cantanti lirici si contenderanno il primo Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò” (1° edizione), di cui la serata finale è in programma lunedì 29 gennaio (ore 21.00) al Ridotto del Teatro del Popolo (ingresso libero).

Numeri da capogiro, dunque, per questa prima edizione del Premio, organizzato dall’Associazione Amici della Lirica “Umberto Borsò”, che si presenta come un concorso di canto vero e proprio rivolto a giovani cantanti lirici di ogni nazionalità, seppure con precise limitazioni dovute ad alcuni specifici requisiti richiesti dal bando (scaduto il 10 gennaio).

In questi giorni la giuria è al lavoro per esaminare il materiale video inviato dai candidati, e stabilire i circa 35 cantanti provenienti da tutto il mondo che, superata la fase eliminatoria, si presenteranno alle prove semifinale e finale in presenza, a Castelfiorentino, il 28 e il 29 gennaio. Dodici i finalisti che parteciperanno alla finale di lunedì sera, aperta al pubblico, per contendersi il ricco montepremi di 7.000 euro (il primo premio consiste in una Borsa di studio pari a € 3.000)

"Una bellissima iniziativa – sottolinea il vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi - che ripropone Castelfiorentino come uno dei grandi punti di riferimento della Lirica a livello internazionale, una città dove una consolidata tradizione musicale diventa motore propulsivo per la valorizzazione e il riconoscimento del merito artistico dei giovani. Ringrazio pertanto l’Associazione Amici della Lirica Umberto Borsò che si sono impegnati per organizzare una competizione di quello livello".

Al termine della serata verranno decretati i vincitori ed assegnati i premi consistenti in borse di studio e ingaggi artistici presso alcune associazioni e organizzazioni concertistiche che hanno collaborato al concorso (Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni", Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini di Torre del Lago, Chianni Opera Festival). Verrà assegnato anche il premio del pubblico ”Città di Castelfiorentino” mediante la votazione diretta del pubblico presente in sala.

I cantanti vincitori delle borse di studio saranno inoltre invitati ad esibirsi al Gran Galà operistico dedicato al centenario della morte di Giacomo Puccini che si terrà nel Teatro del Popolo a Castelfiorentino il giorno 24 febbraio 2024.

La giuria è composta da importanti figure del settore e da componenti dell’Associazione organizzatrice (Lorenzo Ancillotti, Laura Brioli, Vittoria Borsò - figlia del tenore Umberto Borsò- Giancarlo Ceccarini, Gabriele Centorbi, Francesco Marchetti) e sarà presieduta dal prof. Cesare Orselli illustre musicologo, critico musicale, e già direttore artistico del Teatro Vincenzo Bellini di Catania.

Il premio è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’ associazione “Orpheus”, il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”, la Fondazione “Cianti-Orselli” di Firenze, ma soprattutto grazie alla generosa elargizione, per la costituzione delle borse di studio, da parte della famiglia dell’illustre tenore Umberto Borsò, che ha fortemente voluto questa manifestazione.

Questa edizione sarà dedicata al figlio di Umberto Borsò, Antonio, imprenditore pontederese scomparso solo pochi giorni fa, e che insieme alle altre figlie e nipoti aveva fortemente voluto questa manifestazione.

Premi che saranno assegnati al termine del concorso:

- Primo premio “Umberto Borsò”: Borsa di studio pari a € 3.000

- Secondo premio: Borsa di studio pari a € 1.500

- Terzo premio: Borsa di studio pari a € 1.000

- Premio del pubblico “Città di Castelfiorentino”: € 500

- Premio per la migliore interpretazione di un brano verista assegnato dalla Fondazione “Cianti-Orselli”: € 500

- Premio del Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni": assegnazione di un ruolo d’opera o di un concerto nell’ambito delle attività svolte dall’Ente.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa