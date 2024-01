Servizio civile alla Misericordia di Montelupo, 16 posti disponibili: "Mi ha reso una persona migliore"

Misericordia di Montelupo: servizio civile per un massimo di 16 posti disponibili.

Il servizio civile all’interno della Misericordia di Montelupo è un progetto che prevede una formazione per poter svolgere servizi sanitari e sociali, ma è soprattutto un’esperienza di vita di grande valore umano.

- La domanda può essere presentata da ragazzi di età compresa fra 18 e 28 anni;

- L’impegno è di 25 ore settimanali per 5 o 6 giorni la settimana;

- È previsto un compenso mensile di 507,30;

- La domanda può essere presentata unicamente online al seguente link: HTTPS://DOMANDAONLINE.SERVIZIOCIVILE.IT/

- La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024;

- È possibile accedere alla piattaforma unicamente mediante identità digitale SPID.

Qui di seguito i dati per effettuare l’iscrizione al progetto di servizio civile della Misericordia di Montelupo:

PROGETTO: “QUALITA’ DEL SOCCORSO 2023”

CODICE PROGETTO: PTCSU0027323012572NMTX

CODICE SEDE: 169105

COMUNE: MONTELUPO FIORENTINO

LOCALIZZAZIONE: TOSCANA FIRENZE MONTELUPO FIORENTINO

Se necessario un aiuto per la compilazione della domanda o per chiarire qualsiasi dubbio è possibile contattare il numero 057151674 e chiedere di parlare con un referente del servizio civile (Sandra, Simone, Massimo).

Ecco l’esperienza che ha scritto una delle ragazze che l’ha vissuta in prima persona:

"Il servizio civile per me è stata un’esperienza di vita e come ogni esperienza che ho vissuto, mi ha insegnato, mi ha cambiata, mi ha reso una persona migliore. Il servizio civile mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto capire quante persone hanno bisogno di aiuto sociale, sanitario o semplicemente di un volto che metta loro tranquillità. Il servizio civile è stata un’opportunità che mi ha fatta crescere e mi ha fatto capire il significato profondo del verbo “aiutare”.” (A.P.).

Fonte: Misericordia di Montelupo Fiorentino