Servizio civile, la Misericordia di Limite ha 3 posti disponibili

La Misericordia di Limite è lieta di annunciare inoltre, insieme al corso, una nuova occasione di crescita per i giovani del territorio con tre posti disponibili per il Servizio Civile universale presso la nostra associazione.

Esperienza, formazione, competenze e nuove amicizie sono le parole chiave del Servizio Civile Universale che offre l’opportunità a tre giovani dai diciotto ai ventotto anni di trascorrere un anno alla Misericordia di Limite.

Un’occasione per vivere dodici indimenticabili mesi come operatori volontari presso un’importante associazione che si occupa di rispondere alle numerose necessità del territorio in ambito sociale e sanitario. Oltre alla straordinaria esperienza formativa e umana, che consentirà ai ragazzi di dare il proprio contributo in tante attività fondamentali per la comunità, il Servizio Civile Universale offre anche una piccola entrata mensile, come rimborso, di € 507,30. I giovani saranno affiancati a professionisti che li guideranno quotidianamente e da cui potranno acquisire conoscenze e competenze utili anche per il loro futuro professionale.

Tre i posti disponibili, per 25 ore a settimana per 5 giorni, compenso mensile di 507,30 euro. Se hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi metterti al servizio della società, questa è la tua occasione!

Come Iscriversi:

- Possedere lo SPID

- Inviare la domanda tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL) su https://domandaonline.serviziocivile.it

Scadenza: 15/02/2024 alle 14:00

Per informazioni e supporto:

tel 0571 1590112;

mail info@misericordialimite.it

Fonte: Misericordia di Limite sull'Arno