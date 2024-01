Smarrito il gatto Lucio a Empoli, ricompensa per chi lo ritrova

Smarrito un gattino di nome Lucio a Empoli. Si tratta di un esemplare tigrato grigio, di tre anni, che si sarebbe smarrito da venerdì mattina uscendo in via Carrucci in centro, all'altezza dell'istituto Calasanzio. "Lucio non usciva mai dalla corte condominiale quindi supponiamo sia molto impaurito", spiega il padrone. "È un gatto molto docile e abituato in famiglia. Supponiamo che qualche brava persona possa averlo anche trovato e magari pensandolo disperso lo possa trattenere in attesa di conoscere il proprietario". I proprietari affermano di voler riconoscere una ricompensa importante. Per segnalazioni contattare Sergio 331/2510098.