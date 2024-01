Truffa online a una 49enne toscana, denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 47enne per una truffa ai danni di una 49enne di Castagneto Carducci. La vittima aveva comprato un cellulare usato da uno spazio vendita online di un social network. La venditrice, una donna, avrebbe accordato il prezzo di 160 euro e inviato una copia del proprio documento per rassicurarla sulla bontà dell'affare. La 49enne ha pagato tramite bonifico ma la merce non le è mai arrivata, quindi ha denunciato tutto ai carabinieri. Le indagini hanno portato a un 47enne in Veneto che avrebbe usato documenti di una terza persona per aprire l'account. L'uomo è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona.