Use Rosa, il coach Cioni: "Progressi evidenti. Ora serve qualcosa in più"

Dopo passi in avanti giganteschi nel corso degli ultimi tre mesi, ora l’Use Rosa Scotti è chiamata a fare quell’ultimo step per arrivare al top della condizione. La sconfitta di domenica sul campo imbattuto di Costa Masnaga ha dimostrato infatti una volta di più che la squadra è ormai pronta a girare a pieno ritmo ed a vincere una sfida con una delle quattro squadre di testa.

"Dispiace – attacca coach Alessio Cioni - perché ci siamo andati vicino. A Costa nessuno ha mai vinto e noi l’abbiamo davvero sfiorata. Nel finale, forse per fretta o per paura, le palle perse sono state decisive in negativo. La bomba di Tibè ed un appoggio facile nostro sbagliato da sotto sono la sliding doors finale che ha indirizzato la partita verso le padrone di casa. Questa partita ci lascia comunque la consapevolezza di aver gestito la gara su un campo così difficile secondo il piano che avevamo preparato, ovvero cercando di minare le loro certezze. L’avevamo dominata riuscendo a non far giocare loro la pallacanestro che sono abituati a fare, cosa in cui nessuno era riuscito finora. Poi le palle perse e la poca lucidità nel finale hanno pesato come macigni. Portarla a casa sarebbe stata una svolta della stagione, ma ci resta la consapevolezza che, se facciamo le cose nel modo giusto, seguendo con attenzione il piano partita, con un pizzico di lucidità nei momenti chiave possiamo vincere anche partite di questo tipo". "Questa impresa l’abbiamo sfiorata – prosegue – ed ora dobbiamo mettere la testa a fare quella che ci attende sabato prossimo quando riceveremo la visita di Galli San Giovanni Valdarno che arriva sulle ali di 14 vittorie consecutive. Come siamo riusciti a creare problemi a Costa, proveremo a farlo anche con Galli, facendo quel piccolo passo in avanti che è fondamentale. Ci abbiamo messo tempo per ingranare e giocare come possiamo fare ed i progressi sono evidenti. Ora serve solo quel qualcosa in più che abbiamo e che dobbiamo riuscire a mettere in campo".

