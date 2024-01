Apericena di autofinanziamento per Empoli per la pace, a due anni dalla costituzione

Con l’inizio del nuovo anno e dopo quasi due anni di attività, il comitato ‘Empoli per la pace’ si ritrova per fare il punto della situazione e discutere il suo impegno per il 2024. Lunedì 29 gennaio a partire dalle 19 è in programma un’apericena di auto finanziamento aperta a tutti presso il centro di accoglienza di via Barzino.

"C’è sempre più pericolo di guerra, c’è sempre più bisogno di pace" il tema scelto per l’iniziativa, un momento al quale sono invitati a partecipare tutti coloro che si riconoscono nel comitato e, più in generale, nell’impegno che porta avanti per sensibilizzare su questo tema quantomai attuale e sulle tragedie causate dalle tante guerre in corso.

A curare il catering sarà l’associazione ‘Noi da grandi’ che ha preparato molte specialità culinarie. Il costo è fissato in 15 euro (bambini sotto i dieci anni la metà, sotto i tre gratuito) ed è gradita la prenotazione entro venerdì 26 gennaio preferibilmente via whatsapp ai numeri: 339 8920586 (Claudio) e 347 9611304 (Fulvia)

Fonte: Empoli per la pace