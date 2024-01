Biblioteca di Fucecchio, il premio per i 'Lettori forti'

Come da tradizione ormai consolidata, la biblioteca comunale Indro Montanelli di Fucecchio ha premiato i “lettori forti”, ovvero gli utenti che hanno effettuato il maggior numero di prestiti durante l’intero anno. Per la prima volta all’iniziativa ha aderito anche Unicoop Firenze attraverso il Punto Prestito Biblio Coop, allestito presso la sezione soci Coop di Fucecchio, che da anni affianca la biblioteca in questo servizio. Così, per il 2023, i “lettori forti” sono stati ben sei: tre premiati in base ai prestiti effettuati presso la biblioteca, e si tratta di Riccardo Corsagni, Sveva Santi e Ombretta Carlini, e tre in base a quelli richiesti al punto prestito Biblio Coop, ovvero Salvatore Scaccia, Anna Maria Maddaleni e Cristina Ferri. A ciascuno di loro, oltre al riconoscimento da parte della biblioteca, è andato anche un premio gentilmente offerto da Unicoop Firenze.