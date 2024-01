Coppa di mille anni fa sequestrata dai carabinieri e restituita a Panama

Una coppa integra in ceramica, in stile Lagarto, di 10 per 8 per 4 centimetri, con un’ansa verticale rialzata e la parte superiore del corpo riportante una decorazione dipinta, risalente ad un periodo massimo tra il 1000-1200 d.C. riconducibile alla cultura dei Gran Chiroquì. Valeva 5mila euro. Era in una collezione privata di un professionista poi deceduto. È stato trovato e restituito dai carabinieri all'ambasciatore di Panama perché appartenente al patrimonio nazionale dello stato centroamericano.

I carabinieri della tutela del patrimonio culturale sono intervenuti nel Fiorentino. L’attività investigativa del personale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, è nata in seguito a segnalazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato. Ha permesso di sequestrare, con decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria, il particolare bene "poiché privo di alcuna documentazione attestante la lecita provenienza".

Il vaso, grazie alla cooperazione fornita dalla Rappresentanza Diplomatica di Panama presso lo Stato Italiano, è stato "riconosciuto dalle Autorità culturali di quel paese come appartenente al proprio patrimonio nazionale". Alla luce di tale riscontro, la Procura della Repubblica ne ha disposto la restituzione a Panama.