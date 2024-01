Dalla finta truffa dello specchietto rubato la borsa a un'anziana, arrestata in Valdinievole

Truffa dello specchietto con furto della borsa, i carabinieri di Larciano hanno arrestato una 35enne italiana lo scorso 18 gennaio. Il finto incidente era avvenuto a Monsummano, in via Empolese. Una pensionata era stata agganciata da un'auto con a bordo una coppia. Dopo che l'anziana si è fermata, le era stata rubata la borsa dall'auto prima della fuga. Quando è stato dato l'allarme al 112, le pattuglie hanno cominciato le ricerche sul posto. E proprio i militari di Larciano hanno notato al Postamat al confine con Cerreto Guidi una donna dalla descrizione corrispondente a quella diramata durante le ricerche. La donna, con cappellino e mascherina, stava prelevando dei soldi al bancomat. Quando è stata sottoposta a controllo, è stata trovata con 500 euro e la carta BancoPosta intestata alla derubata. La pluripregiudicata è stata arrestata per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito.