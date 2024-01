Hockey Empoli, i Flying Donkeys passano a Forlì

I Flying Donkeys conquistano tre punti importantissimi in Campionato, dopo l’uscita dalla Coppa Italia alle semifinali (vantaggio di tre goal a gettato alle ortiche a 8 minuti dalla fine con Riccione, dopo aver battuto Messina).

Compito difficile per i Biancoblu, in trasferta a Forlì, contro i padroni d casa imbattuti in Campionato fino ad oggi (15 punti in 5 partite).

Ma si sa, i Flying Donkeys funzionano meglio nelle “Mission Impossible”, dando grandissime emozioni ai loro tifosi, che magari preferirebbero un po più di costanza nei risultati, ma così è: Grande passione, grandi emozioni.

Altro “handicap”, la pista grande di Forlì (25x50, invece di 20x40 come a Empoli), ma un’altra volta i toscani hanno dimostrato che quando tutto funziona perbene, niente è impossibile per loro.

La squadra, molto ordinata, ha praticato la difesa a zona fin dall’inizio, attenuando le folate offensive del Forlì, la gabbia empolese ben protetta dal portiere Benozzi, nonostante qualche brivido.

I Toscani superano un’inferiorità numerica senza subire goal (in panca puniti Carboncini per una carica scorretta), e al min. 5.20, su perfetta azione di contropiede, lo stesso Matteo Carboncini pesca davanti porta Soluri (ormai soprannominato “Bomber”), che porta in vantaggio l’Empoli (1 a 0).

Forlì non ci sta, e fa di tutto per chiudere almeno il primo tempo in parità, e ci riesce al min.03,35, con Bernardoni, su assist di Carli Rebecca (1 a 1), quindi, per i Flying Donkeys tutto da rifare.

Una curiosità, pochi secondi prima della fine del primo tempo, il nostro Viti, a seguito di un contrasto con un avversario, finendo in balaustra, la sfonda (non capita spesso), anche se per fortuna se la cava con un bell’ematoma all’avambraccio, senza altre conseguenze

Ha decisamente avuto la peggio la balaustra, che ha richiesto tutto il tempo dell’intervallo per una riparazione di fortuna.

Nel secondo tempo, dopo poco meno di tre minuti, i Flying Donkeys si riportano in vantaggio, con Carboncini che parte da dietro porta seminando un paio di avversari, Cecchi che lo segue sulla sinistra, ricevendo il disco e ripassandolo a Carboncini in corsa, che si accentra verso la porta, ma invece di tirare, ripassa il disco a Cecchi defilato sulla sinistra, che da un’angolazione difficile ma non impossibile, infila di prima l’incolpevole portiere (min. 17.13, 2 a 1 Empoli).

Dopo poco più di tre minuti, azione simile, ma stavolta tra Simonelli e Viti, con Simonelli che dà l’assist a Viti, per il 3 a 1 a favore di Empoli.

Il gioco prosegue con le folate offensive di Forlì. E il tentativo di rallentare il gioco di Empoli, che cerca di proteggere un risultato prezioso, ma finalmente Forlì si riporta sotto con Cimatti, su assist di Bernardoni (min.12.35, 3 a 2 Empoli).

Si avvicina la fine della partita, e Forlì tenta l’ultima carta togliendo il portiere, ma sbagliando i tempi dell’uscita, e così Carboncini ruba un disco a pochi metri dalla porta avversaria, segnando con facilità (4 a 2 Empoli, Empty net).

Bel risultato per i Flying Donkeys, che per una volta sono quelli che hanno sbagliato meno, portando a casa tre punti fondamentali per il campionato.

Così coach Carboncini: "Questa squadra mi fa dei regali importantissimi, quando tutti ci stanno con la testa, possiamo far male a chiunque, vorrei tanto che il prossimo step fosse la continuità".

Le squadre

Forlì: De Blasi, Rossi, Succi, Cimatti, Versari, Tassinari, Folli, Zanon, Bernardoni, Bagattoni, Carli, Mucchetti, Bartolini, Valgiusti.

Alenatore: Succi Martina

Empoli: Errico, Cecchi, Pazzaglia, Bertini E. Bertini D.Viti, Carboncini, Simonelli, Soluri, Giorgetti.

Allenatore: Stefano Carboncini.

Il link della partita

Fonte: Ufficio Stampa