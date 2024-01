Il tango si impara in biblioteca: 5 incontri alla San Giorgio

A partire da venerdì 26 gennaio, la collaborazione tra Biblioteca San Giorgio e l’Accademia del Tango “Stirpe tanghera” offre un ricco programma di incontri dedicato al mondo del tango, dal titolo “Stirpe tanghera. Storia, strumenti, sentimenti e cultura del tango argentino”.

Il programma vuole costituire, attraverso cinque incontri tematici, una serie di occasioni di approfondimento intorno non soltanto al gesto del ballo, ma a tutte le sue implicazioni culturali, musicali, sociali e artistiche. Ma, poiché non si può parlare di tango senza il tango, al termine di ogni incontro gli istruttori di Stirpe Tanghera guideranno una breve pratica (circa 45 minuti) per chi volesse provare i suoi primi passi di tango e per coinvolgere il pubblico.

Venerdì 26 gennaio, ore 17 - Auditorium Terzani

IL TANGO E IL SUO BANDONEON

con il Duo Sonder (Nicolas Maceratesi, bandeon, e Melody Quinteros, violino)

L'incontro, che vuol essere un invito a conoscere gli strumenti simbolo del tango, è condotto da due musicisti i quali, attraverso la musica e tramite una propria narrazione, presentano quello che è il simbolo musicale del tango: il Bandoneon.

Il Bandoneon è uno strumento musicale progettato in Germania. Si narra che inizialmente il suo utilizzo fosse legato alle musiche religiose da cui deriverebbe il suo suono sacro e malinconico. Giunto nel Río de la Plata, fu adottato dai musicisti dell'epoca e contribuì alla formazione del suono particolare del tango, diventandone un vero e proprio simbolo.

Sabato 17 febbraio, ore 17 - Auditorium Terzani

TANGO, BIOMECCANICA E SALUTE

Presentazione del libro “Tutto in un passo nell'abbraccio” di Giorgio Gaggiotti

Medico chirurgo, durante i suoi studi Gaggiotti ha approfondito il tema della Biomeccanica del movimento del tango e racchiuso la sua conoscenza sul tema nel libro che viene presentato.

Durante l’incontro verrà affrontata l’evoluzione del movimento nell’essere umano e in particolare la trasposizione di movimenti naturali - la camminata - nel tango e verranno spiegati i benefici per la salute derivanti dalla pratica del tango.

Sabato 23 marzo, ore 17 - Auditorium Terzani

EL TANGO, LA MUSICA Y LOS MUSICOS

con Pablo Covacevich, musicista argentino che si dedica al tango dal 1996. Chitarrista, compositore e arrangiatore di fama internazionale, conduce un viaggio lungo la storia della musica del tango e dei suoi musicisti.

Sabato 27 aprile, ore 17 - Auditorium Terzani

HISTORIETAS DE TANGO

con Riccardo Innocenti, noto fumettista pistoiese. Al ritmo del tango ci accompagna con i suoi disegni all’interno dei testi di alcuni famosi brani di tango.

Sabato 25 maggio, ore 17 - Auditorium Terzani

TANGO ARGENTINO, STORIA DEL BALLO

con Celeste Rey & Sebastian Nieva, direttori di Accademia del Tango "Stirpe Tanghera"

I direttori artistici dell’Accademia, coadiuvati dal proprio staff, racconteranno “pillole” di storia del tango e delle sue origini e si esibiranno in una breve performance dimostrativa.

L'Accademia del Tango "Stirpe Tanghera", con sede a Pistoia, Firenze e Figline Valdarno, ha come obiettivo quello di diffondere il tango. Punta alla creazione di un luogo fisico e figurato di incontro con l'altro; un luogo in movimento - com'è la danza - in cui il "sentirsi parte" diviene di preminente importanza. Per questo ha creato una "famiglia Tanghera", una famiglia allargata, in cui al centro stanno la ricerca dell'origine comune, lo scambio e lo studio di quella che rimane pur sempre una disciplina artistica, sotto la guida dei due maestri argentini Celeste Rey & Sebastian Nieva.

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa