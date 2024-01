Keu, Unione Inquilini Valdarno Inferiore: "Comune di Santa Croce parte civile contro il sindaco"

Siamo costretti, nostro malgrado, ad intervenire nuovamente sulla vicenda Keu, visto che è stato comunicata la data di inizio del procedimento per il rinvio a giudizio di alcuni soggetti coinvolti.

In primis, non possiamo che criticare il comportamento e le dichiarazione di alcuni politici, come la Sindaca Deidda e il consigliere regionale Pieroni.

Infatti, si può comprendere che professino la propria innocenza ed ovviamente nel nostro Stato di diritto vale la presunzione di innocenza, però, da una parte, va ricordato che essi ricoprono cariche pubbliche così, a nostro avviso, dovranno non solo dimostrare l'assenza di una configurabilità di un reato ma, a livello politico, di avere agito per l'interesse pubblico e non per interessi particolari e/o privati.

Dall'altra parte, duole non sentire da parte di chi ricopre certi ruoli almeno un po' di "empatia" nei confronti dei danneggiati da questa vicenda.

In particolare, va ricordato come i residenti della SR 429 dovranno sopportare la presenza del Keu per anni oppure la Regione vi vedrà costretta a pagare milioni di euro per sanare la zona. Invece, a Pontedera (Keu presente dal 2017) due società ed il Comune stanno lottando a colpi di carte bollate per capire chi debba rimuoverlo. Lo stesso aereoporto militare di Pisa è stato interessato dal Keu ed il Ministero della Difesa è stato costretto a rimuovere a proprie spese il suddetto materiale. Ci sono altri vari siti interessati dagli spargimenti illegali del Keu e dalla dinamica della vicenda forse ne esistono altri di cui non sapremo mai l'ubicazione precisa.

Ci troviamo certamente di fronte ad un danno da milioni e milioni di euro. Cosi, da parte di chi ricopre certe cariche pubbliche ci potremmo aspettare almeno un po' più di "empatia" per la vicenda, visto che certamente il Keu non è arrivato nei suddetti posti perché "caduto dal cielo" o per "volontà divina".

Infine, da quanto emerge, il Comune di Santa Croce sull'Arno sarà costretto a costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale, perché viene considerato parte danneggiata. Di conseguenza, vista la situazione ci aspettiamo che da parte del Comune di Santa Croce sull'Arno si inizi a parlare della vicenda con "voce separata" rispetto dal proprio Sindaco. Infatti, va ricordato che Giulia Deidda non è il Comune e il Comune non è Giulia Deidda, in realtà la "Casa di tutti i cittadini".

Infine, vista la lunga lista di enti pubblici che sarebbero stati danneggiati dal Keu, nel caso in cui non si costituiscano parte civile, si riserviamo fin da ora di valutare le motivazioni e farle valutare alla Procura della Corte dei conti.

Fonte: Unione Inquilini Pisa Sezione Valdarno Inferiore