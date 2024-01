Montelupo in Portogallo per l'incontro europeo delle Città della Ceramica

Importante missione per l’Associazione italiana Città della Ceramica AiCC, che nel giorni del 19 e 20 gennaio, ha partecipato, ad Aveiro in Portogallo, all’assemblea del Gruppo Europeo Città della Ceramica AEuCC di cui è socio fondatore e portatore del maggior numero di città aderenti.

A rappresentare Aicc e il suo presidente Massimo Isola, il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti in qualità di primo vice presidente vicario. Assieme a lui anche il vice presidente emerito e sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re con il direttore dell'associazione Giuseppe Olmeti.

L’assemblea ha visto il rinnovamento degli organi principali dell’associazione internazionale, in particolare la presidenza e le direzioni di area.

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale Città della Ceramica AEuCC è composto da sette associazioni di città della ceramica europee (Spagna, Italia, Francia, Romania, Portogallo, Germania, Repubblica ceca.), per un totale di oltre 150 città rappresentate.

Per il prossimi triennio la guida dell’associazione sarà del presidente della Associazione portoghese delle Città e Borghi della Ceramica (AptCVC) e Vicesindaco della città di Aveiro.

Fulcro dell’incontro è stato un congresso che ha visto un panel di oltre 40 interventi parte di Città della Ceramica, centri di ricerca, musei e associazioni varie, che hanno fornito un quadro di grande rilievo della importantissima tradizione ceramica portoghese, certamente la nazione europea che più si identifica nell’arredamento urbano e nella vita quotidiana con le eccellenze ceramiche.

Le delegazioni delle sette nazioni componenti del gruppo inoltre hanno potuto visitare la biennale ceramica di Aveiro, uno dei principali concorsi europei della ceramica, il museo storico dell’azienda “Vista Alegre”, una delle maggiori aziende di ceramica artistica europea che con i propri 700 dipendenti e una fiorente produzione ed esportazione in tutto il mondo, rappresenta un fiore all’occhiello dell’economia portoghese e della ceramica europea ed incontrare nei propri atelier importanti artisti quali Sofia Beça.

"È stato per me un onore rappresentare l’AICC in questo incontro internazionale che pone le basi per importanti collaborazioni future. Noi dobbiamo pensare lo sviluppo della ceramica artistica in una prospettiva di rete, sia nazionale che internazionale. Solo attraverso gli scambi e il confronto possiamo pensare di sostenere un tessuto economico che presenta oggettive difficoltà, ma che negli ultimi anni ha sta nuovamente riscuotendo l’interesse dei mercati. Una strategia coordinata è indispensabile anche per accedere ad eventuali fondi europei e per far fronte alla concorrenza di paesi extra europei. Per quanto riguarda Montelupo credo che sia un riconoscimento dell’impegno profuso negli anni e della qualità della nostra produzione. È stata anche l'occasione per donare al sindaco di Aveiro, a nome di AICC, un esempio della nostra arte ceramica, un piatto con gli stemmi medicei delle Ceramiche Bartoloni", afferma Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa