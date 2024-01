Montopoli tenta la strada delle comunità energetiche, un percorso per risparmiare con le rinnovabili

Montopoli potrebbe sperimentare la comunità energetica rinnovabile, ossia quel raggruppamento tra pubblico e privato dove la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili viene messa in condivisione, con benefici per l'ambiente e per il portafoglio.

Lunedì 29 gennaio alle 21 nei locali della Pubblica Assistenza (in via Mattei, 4) ci sarà il primo incontro di presentazione del progetto intitolato Idee in rete: progettazione partecipata per una Comunità Energetica Solidale e Sostenibile. Oggi in conferenza stampa in municipio si è tenuta la presentazione. Il percorso partecipativo è ideato dal Comune e co-finanziato dall'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Si chiede di partecipare a cittadini, imprese, associazioni del terzo settore e tutti i soggetti interessati.

A monte di questo evento è stato progettato un questionario che potrà consentire all'amministrazione di capire a che livello il tema è conosciuto e il grado di sensibilità verso il tema della sostenibilità e delle comunità energetiche. Si può accedere a questo link per partecipare fin da subito.

"Crediamo che temi come quello della transizione ecologica e della difesa del suolo - spiegano la vice sindaca Linda Vanni e il consigliere comunale delegato alle politiche ambientali Paolo Moretti - debbano essere affrontati non come una moda, ma come una seria risposta ai cambiamenti climatici in atto. Abbiamo deciso di accogliere il grido dei giovani del movimento "Fridays for Future" e da quanto detto dai cittadini durante gli incontri preparatori al piano strutturale. Grazie al finanziamento regionale potremmo avviare un approfondimento sul tema. Siamo consapevoli che questa consiliatura non potrà portare a fondo l'intero progetto. Ma crediamo che aprire un dibattito all'interno della comunità sia necessario per capire come procedere riguardo a un intervento che potrebbe avere un forte impatto su quattro settori: ambientale, economico, sociale e politico".

L'evento del 29 gennaio è una delle prime tappe del percorso partecipativo (in chiusura a marzo) intorno alle comunità energetiche sarà portato avanti dal Comune di Montopoli in sinergia con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Simurg Ricerche di Livorno. Il partner di spicco, ossia la Sant'Anna, spiegherà la gestione del tema, mentre Simurg, al lavoro sul piano strutturale del Comune, gestirà con i 'facilitatori' il percorso partecipativo.

Il Comune informa che per organizzare al meglio l’incontro di presentazione del prossimo 29 gennaio, è consigliabile iscriversi a questo modulo dove sarà possibile individuare anche le date dei prossimi appuntamenti e laboratori. Inoltre, tutte le informazioni del progetto, i materiali, i documenti e le date degli incontri saranno disponibili sul sito messo a disposizione dalla Regione Toscana a questo link.