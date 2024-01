Mugello, donano attrezzature all’ospedale in memoria del figlio scomparso

Attrezzature ed arredi sono stati donati al Pronto Soccorso dell’ospedale del Mugello dalla famiglia Guasti, in memoria del figlio Ruben. Si tratta di un monitor multiparametrico pediatrico, armadi su ruote per l'allestimento delle postazioni dell'emergenza, barelle, carrelli per farmaci, materassi per barelle e una sonda ecografica per tablet.

La direttrice dell’ospedale, Claudia Capanni, nel ringraziare la famiglia Guasti, esprime tutto il proprio riconoscimento per la donazione che porta un sostegno prezioso all’attività della medicina urgenza.

“Siamo onorati che la famiglia Guasti abbia scelto l'ospedale del Mugello per ricordare Ruben – sottolinea Capanni - Quando una persona amata ci lascia viviamo un momento di profondo dolore e lutto. In una circostanza così straziante, ricordarsi degli altri e compiere un gesto di generosità ha un alto valore morale. Ringraziamo sentitamente la famiglia Guasti per il contributo dato e in particolare la signora Teresa”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa