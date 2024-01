Nuovo centro per l'impiego a Pontedera, nascerà nel 2025

"Un nuovo centro dell’impiego al servizio della città e del territorio" sorgerà a Pontedera. A annunciarlo con un post su Facebook è Matteo Franconi, sindaco della cittadina valderese.

La nuova sede sarà realizzata a pochi passi dall'attuale, nell'immobile dell'ex foresteria Piaggio che sarà demolito per lasciare spazio a "una struttura nuova, polifunzionale e in grado di potenziare le politiche attive e i servizi pubblici per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".

Ancora Franconi: "A fine 2025 Pontedera avrà un centro dell’impiego all’altezza dei bisogni dei cittadini e del tessuto imprenditoriale che rappresenta uno dei suoi tratti identitari e un capitale da valorizzare".