Nuovi ossari nei cimiteri di periferia a Pistoia, saranno 78

Con un investimento di 135mila euro, l'amministrazione comunale di Pistoia realizzerà nuovi ossari nei cimiteri di Pieve a Celle e Sammommè e procederà con lavori di manutenzione straordinaria nei campisanti di Gello, Villa di Baggio, Sarripoli e Chiazzano. Il progetto è stato approvato dalla giunta il 30 novembre scorso, dopodiché è stato avviato l’iter per l’affidamento. Proseguono, dunque, gli interventi programmati dal Comune nei luoghi di sepoltura, in un’opera di costante manutenzione e riqualificazione.

"Gli interventi programmati interessano sei impianti cimiteriali – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici –. I nuovi ossari saranno 78, di cui 30 a Pieve a Celle e 48 a Sammommè, e verranno collocati all’interno delle cappelle cimiteriali. La tipologia è stata individuata tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto di ciascun cimitero, e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha rilasciato l’autorizzazione per la loro realizzazione".

I nuovi ossari saranno in vetroresina, rivestiti con lastre di marmo bianco di Carrara e con una cornice in marmo Bardiglio, come quelli già collocati negli impianti di Sant’Agostino, Sant’Alessio e Orsigna. A servizio di ogni singola celletta è prevista inoltre l’illuminazione votiva. Per completare l’intervento, le cappelle saranno interessate anche da alcune opere di manutenzione, tra le quali la ripresa dell’intonaco e la tinteggiatura delle pareti interne.

Per quanto riguarda il cimitero di Gello, verrà ripristinato il solaio di gronda dell’edificio funerario, con la sistemazione dell’intonaco e successiva tinteggiatura, mentre a Villa di Baggio saranno rimesse a posto le porzioni di muratura perimetrale.

Ancora, nel camposanto di Sarripoli è in programma un intervento sulle murature perimetrali, a cui si aggiungerà il ripristino della tinteggiatura interna della cappella cimiteriale; quello di Chiazzano sarà interessato dalla manutenzione straordinaria della copertura di un fabbricato loculi.

L'appalto dei lavori è già stato aggiudicato alla ditta Estia srl di Ponte Buggianese (Pt), che avvierà gli interventi una volta definiti gli aspetti operativi con il servizio Lavori pubblici, patrimonio, verde e promozione sportiva.

Intanto, nell’ambito dell’appalto della gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione alla cooperativa sociale Barbara B, negli ultimi mesi sono stati completati ulteriori interventi di manutenzione nei campisanti di Candeglia, Chiazzano, San Sebastiano, San Rocco, Le Grazie e al Principale. Si è trattato di lavori di vario genere, quali tinteggiature dei fabbricati, riordino dei vialetti e delle scale di accesso ai campi inumazione, risoluzione di guasti elettrici e idraulici.

Si concluderà, invece, nei prossimi giorni l'intervento di impermeabilizzazione della copertura e tinteggiatura del fabbricato nel cimitero di Chiesina Montalese.

Affidati anche i lavori per la manutenzione della viabilità che porta al cimitero di Chiazzano.

È stata effettuata, poi, nei mesi scorsi, la manutenzione del verde nei plessi di Piteccio, Spazzavento, San Felice, Campiglio di Cireglio, Sant'Alessio, Villa di Baggio e Gello, con ridimensionare alcune chiome per rimuovere le situazioni di precarietà e ottenere una forma più armoniosa degli arbusto, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa