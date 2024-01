Pilastri (Misto): "Pista ciclabile e parcheggio al Parco Corsini situazione imbarazzante"

"Solo negli ultimi quattro anni, si è partiti con la scarsissima cura dedicata alla sicurezza stradale nelle strade delle Cerbaie e ad un impegno gravemente insufficiente nell’attivare la Città Metropolitana sui ponti sulla SP111 in Cavallaia, a evidente rischio cedimento; continuando con l’antico Cimitero della Misericordia, di cui, nonostante le numerose attivazioni ufficiali da parte mia negli anni, il Comune di Fucecchio non conosce ancora la proprietà, e che nel frattempo sta crollando; citando inoltre il Palazzetto dello Sport, che si trasforma in piscina quando ci siano precipitazioni piovose appena più consistenti della norma; continuando con l’incredibile intervento sulla medievale “Torre di Mezzo” del Castello Corsini, stravolta da un costoso, inutile, invasivo ed incoerente intervento con una struttura metallica che sembra un capanno per i colombi; ricordando la situazione della scala mobile del parcheggio “degli ascensori”, che, di fatto non ha mai funzionato per mancanza di manutenzione; terminando con l’ambulatorio di Massarella, chiuso ormai da più di due anni e la cui riapertura (come semplice “centro prelievi”), prevista per lo scorso 15 gennaio, come annunciato ufficialmente in Consiglio dal Sindaco, non è ancora avvenuta e sta diventando una novella dello stento".

Così Leonardo Pilastri, consigliere comunale Gruppo Misto a Fucecchio, commenta la situazione in città.

"In questo quadro desolante, che si arricchisce ogni giorno di ulteriori situazioni segnalate dai cittadini (tipo quella di Via Checchi, dove tante pregiate lastre in pietra “di Matraia” della pavimentazione laterale stradale sono già mezze spaccate solo dopo pochi mesi dall’installazione), si posizionano i due esempi di incapacità amministrativa sicuramente più eclatanti, ossia la pista ciclopedonale di Viale Colombo e il parcheggio sotterraneo di Via Sbrilli".

"La prima opera è caratterizzata da una incredibile sequenza fatta di scelte politiche sbagliate, da evidentissimi errori (di progettazione? Di realizzazione?), da una scarsa attenzione al verde pubblico e da marchiane lacune in fase di collaudo, ma, soprattutto, da costi esorbitanti (diverse centinaia di migliaia di euro), a carico del bilancio cittadino. Per fare luce su questa imbarazzante situazione, vari mesi fa proposi l’istituzione di una commissione di indagine consiliare che, però, temo che verrà bocciata dalla Maggioranza in Consiglio, analogamente a quella da me chiesta per indagare sui danni da fulminazione alla Chiesa della Vergine, anni fa, su cui era installato un parafulmine che non funzionò".

"La seconda opera, evidenziata anche dal candidato a sindaco del Centrodestra, Vittorio Picchianti, in una recente dichiarazione alla stampa, presenta errori imbarazzanti di valutazione dell’esigenza da soddisfare ed un costo allucinante (al momento, quattro milioni di euro, coperto da un mutuo pluriennale appena stipulato dall’Amministrazione comunale, che assillerà il bilancio comunale per decenni) che verrà inserita in modo sciagurato nel contesto paesaggistico e storico più prezioso per la Città. Ma la cosa forse più sconvolgente è che, al momento, il progetto non è pienamente conforme ai regolamenti urbanistici comunali, che, per questa svista clamorosa, verranno “adattati” dalla Maggioranza PD prima in Commissione Urbanistica (mercoledì 24 gennaio) e, poi, in Consiglio Comunale, a posteriori".

Conclude Pilastri: "Giovedì prossimo, 25 gennaio, alle ore 20:30 ci sarà un Consiglio comunale estremamente importante, in cui verranno discussi tutti questi temi. Invito i Cittadini a guardarlo in diretta streaming sul sito www.phonoweb.it, così potranno farsi un'idea sulla realtà delle cose a Fucecchio, al netto di ogni propaganda e strumentalizzazione. Come al solito, cercherò di convincere la maggioranza PD ad esprimere un voto logico e di coscienza, per i cittadini, per la trasparenza, di buon governo, e non per meri fini politici. So già che sarà una battaglia persa, ma non importa: prima o poi, in un modo o nell'altro, i cittadini fucecchiesi avranno piena consapevolezza di tutto quello che le amministrazioni di sinistra in questi ultimi anni hanno combinato con le infrastrutture pubbliche, delle occasioni perse, dei soldi buttati. E potranno chiedere il conto. E sarà un conto salato".