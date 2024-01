Dopo Empoli, anche Firenze trova spazio tra i mattoncini Lego di Lorenzo Vezzi, 20enne empolese doc che lo scorso novembre ha partecipato alla manifestazione Bricks in Florence Festival con un'opera speciale.

A seguito della realizzazione di piazza Farinata degli Uberti a Empoli durante il Volo del Ciuco, è Ponte Vecchio a diventare oggetto della ricostruzione nelle sapienti mani di Vezzi e del padre Marco. Oltre al ponte in scala, con tanto di turisti, carabinieri e botteghe artigiane, troviamo anche l'Arno con battelli e canoe in acqua. Non solo: il ponte si illumina al buio con un impianto interno.

Il siffatto Ponte Vecchio di 'LorenzoBrick', questo il nome d'arte di Vezzi, ha richiesto un anno di tempo per la realizzazione con 34.830 mattoncini.

A inizio 2023 il Comune di Empoli ospitò al Cenacolo degli Agostiniani la riproduzione di 'piazza dei Leoni' di Lorenzo Vezzi. Chissà se anche la nuova opera troverà altre occasioni per essere esposta.