Protesta Cisl-Uil contro aumento Irpef, Scaramelli (Italia Viva) coi manifestanti

“Con coraggio e coerenza per primi abbiamo intrapreso questa sfida nel mese di dicembre. Restiamo convinti che si potesse evitare, a partire dalla riorganizzazione della rete sanitaria. L'auspicio è che l’aumento dell’addizionale Irpef possa essere sospeso perché ingiusto e iniquo”. A dirlo Stefano Scaramelli, presidente del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale, presente alla manifestazione in piazza Duomo sui temi della sanità e dell’imposizione fiscale regionale organizzata da Cisl e Uil della Toscana.

Fonte: Italia Viva Toscana