Riparte il corso di accompagnamento alla nascita a Campi Bisenzio

E' ripartito lunedì 22 gennaio il corso di accompagnamento alla nascita a cura del consultorio di Campi Bisenzio dell’Azienda Usl Toscana centro nei nuovi locali presso le piscine Hidron. Fino a oggi per le donne in gravidanza residenti a Campi Bisenzio, il corso di accompagnamento veniva svolto presso il presidio di Lastra a Signa.

L’opportunità ora di poter partecipare agli incontri nel proprio comune di residenza, nasce a seguito di una convenzione tra la Asl e il Comune di Campi Bisenzio che ha la disponibilità dello spazio di proprietà di Hidron. Un percorso iniziato da tempo a cui hanno voluto dare un riconoscimento con la propria presenza i rappresentanti delle realtà istituzionali che hanno collaborato insieme per renderlo possibile.

Per la Asl era presente questa mattina presso Hidron il direttore delle attività consultoriali, Valeria Dubini, insieme ad Arianna Maggiali, direttore dell’ostetricia professionale, e a Claudia Innocenti, sempre dell’ostetricia professionale. Per la zona distretto fiorentina nord ovest, il direttore Andrea Francalanci, insieme alla coordinatrice delle ostetriche, Rosetta Pirillo, e all’ostetrica che conduce il corso nascita, Marzia Toccaceli. Presenti per il Comune di Campi Bisenzio anche la vice sindaca, Federica Petti, e l’assessore al sociale, Lorenzo Ballerini.

Un importante servizio per la nostra città, un'attenzione e una cura che è al centro dell'assessorato alle politiche di genere - ha dichiarato la vicesindaca Federica Petti con delega alle politiche di Genere - perché una società attenta ai bisogni delle donne, è una società attenta ai bisogni di tutti e tutte".

Anche l'assessore Lorenzo Ballerini esprime la sua soddisfazione per essere riuscito, grazie ad un lavoro sinergico con l' Asl a riportare questo servizio sul territorio: "È il risultato di un percorso che parte da lontano e che negli ultimi mesi ha visto una sinergia capace di riportare, finalmente, un altro servizio sul territorio comunale - ha dichiarato l'assessore - siamo entusiasti di poter supportare le future mamme e famiglie in questa fase speciale della vita".

“Siamo molto contenti di tornare a offrire questo percorso alle future mamme nel proprio comune di residenza – ha dichiarato Francalanci – I corsi si tengono mensilmente a cadenza settimanale, ma in futuro lavoreremo per incrementarli”.

Nel nuovo spazio saranno tenuti sia gli incontri relativi alla parte teorica, che pratica del corso. Saranno ospitate fino a 12 donne in attesa, con la possibilità di proseguire per 2-3 incontri anche successivamente al parto e con entrambi i genitori. Il percorso di accompagnamento alla nascita, invece, prevede 7 incontri, con cadenza settimanale, a partire dalla 24° settimana di gravidanza.

Si ricorda che il percorso di accompagnamento alla nascita inizia presso il Consultorio con la consegna del libretto di gravidanza. Per i corsi nascita sarà l’ostetrica di riferimento della zona a mettersi in contatto direttamente con la donna in gravidanza.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa