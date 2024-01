Shalom campioni del cuore, raccolti oltre 38mila euro per le persone colpite dall’alluvione

Si sono concluse le donazioni dei fondi raccolti durante l’evento sportivo e solidale disputato il 18 novembre 2023 tra la Nazionale Cantanti e la squadra di Shalom campioni del cuore.

All’evento hanno partecipato oltre alle due squadre anche grandissimi protagonisti dello sport: dal CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti a Gianluigi Buffon, passando per Gabriel Omar Batistuta, Totò Di Natale, Nicolas Burdisso, Fabio Capello e Cesare Prandelli. Una parata di stelle del calcio e della musica, a sostegno come sempre di una causa importante quanto urgente.

L’iniziativa promossa dal Movimento Shalom, dal Comune di Empoli e da Empoli for Charity Onlus con il patrocinio della Regione Toscana e di molti enti associazioni del territorio ha permesso di raccogliere e donare 38.500 euro

L’evento, a cui hanno partecipato 10.000 persone, è stato teletrasmesso da Mediaset sulla rete Italia1, che ringraziamo per l’attenzione che pone da sempre per questo tipo di manifestazioni.

I fondi sono stati donati come segue:

- 20.000 euro Misericordie Toscane che sono state in prima linea nell’emergenza e adesso nel sostegno alle popolazioni più vulnerabili

- 5250 euro a Empoli for Charity

- 5000 euro a Semplicemente odv

- 5.000 euro donate con la Parrocchia di Fucecchio per l’acquisto di un auto per un disabile che ha avuto distrutta la sua precedente auto durante l’alluvione

- 3.250 euro alla Contrada Porta Raimonda

Le somme corrisposte sono state erogate a soggetti di cui abbiamo la massima fiducia che raggiungano gli obiettivi preposti.

Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor, le associazioni, le scuole, le società sportive che hanno partecipato e che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa.

“Ringrazio la Nazionale Cantanti – dichiara don Andrea Cristiani iniziatore di Shalom – per la vicinanza che da anni pone ai progetti e alle attività del Movimento. Questo anno abbiamo cambiato la finalità prevista della partita a causa dell’alluvione avvenuta in Toscana per dare un segno insieme di vicinanza alle popolazioni e agli enti che hanno operato per aiutare le persone più vulnerabili”

"Un grazie alla città di Empoli, grande modello di solidarietà e unione, di voglia di far qualcosa di utile per gli altri e in generale a tutti i presenti per aver risposto con tanto entusiasmo. I campioni sono stati grandi ambasciatori della solidarietà – dichiara Gian Luca Pecchini-. Tutto è riuscito nel migliore dei modi. Gabriel Batistuta lo definirei ‘il Garibaldi della solidarietà, è partito dall’Argentina, si è fatto migliaia di chilometri per esserci. Senza pensarci un attimo. Così come Capello, Prandelli e una citazione speciale per il ct della Nazionale Luciano Spalletti e per il capo delegazione Gigi Buffon. Tutti hanno trovato il modo di essere presenti. Sono stati tutti dei grandi campioni in campo e lo hanno confermato anche nella veste di grandi ambasciatori della solidarietà”. Un grazie a Shalom, all’'Empoli Football Club, e a tutte le persone che hanno reso possibile, con il loro lavoro, questo grande evento.

Fonte: Movimento Shalom onlus - Ufficio Stampa