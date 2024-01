Sosta a pagamento in piazza XX Settembre, manifestazione di Lega Fucecchio

Nella mattinata di ieri 22 gennaio sono ripresi a Fucecchio da piazza XX Settembre, i lavori per organizzare la sosta a pagamento che riguarda 350 stalli per una migliore gestione e regolamentazione della sosta a pagamento.

"Come Lega - dichiara il Segretario politico del Carroccio a Fucecchio, Marco Cordone - scenderemo nuovamente in piazza domani per invitare l'Amministrazione a rivedere questo progetto di sosta a pagamento, come già facemmo nell'ultima decade dell'ottobre dello scorso anno".

"Invitiamo nuovamente - continua Cordone, che è anche consigliere comunale - il sindaco Alessio Spinelli e la sua Giunta a rivedere il progetto della sosta a pagamento dato che molti cittadini stanno protestando, viste anche le difficoltà dovute ad una forte stretta economica come quella attuale, in cui si fa ancora fatica ad arrivare alla fine del mese; sulla base di ciò ci chiediamo se sia il caso di far pagare il parcheggio in tante strade e piazze di Fucecchio".

"Una cosa è sicura, se la Lega vincerà le prossime elezioni comunali del giugno del corrente anno, se prima non lo farà la Giunta Spinelli, rivedremo la regolamentazione e la gestione dei cosiddetti parcheggi a pagamento. Per un proficuo scambio di idee e per arricchire le nostre proposte, invitiamo la cittadinanza a venirci a trovare domani alla nostra postazione ubicata in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, dalle ore 9,00 alle ore 13,15".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio Stampa