Sostenibilità sociale e disuguaglianza di genere: il convegno conclusivo a Pisa

Arriva a conclusione il progetto congiunto tra Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore “Sostenibilità sociale e disuguaglianza di genere”, finanziato nell’ambito del “Pro3”, ovvero la programmazione triennale del Ministero dell’Università e della Ricerca. Mercoledì 24 gennaio si terrà il convegno di chiusura, la cui prima sessione sarà ospitata nell’aula 3 della sede centrale della Scuola Superiore Sant'Anna, tra le 9.30 e le 13.00; la seconda sessione si terrà nella sala azzurra della Scuola Normale Superiore, tra le 15.00 e le 18.00. Il progetto, che in particolare coinvolge l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore con le sedi di Pisa e di Firenze, guarda allo stato dell’arte, alle cause e alle conseguenze delle diseguaglianze di genere in Italia.

Il progetto si è concentrato sulla diseguaglianza di genere in relazione all’accesso ai servizi, alle opportunità e al più ampio tema della sostenibilità sociale. In quanto fenomeno che interessa varie dimensioni, la disuguaglianza di genere costituisce il focus di ricerca interdisciplinare che poi si declina nei settori delle politiche accademiche, dell’impresa e dei movimenti e partiti politici. Tre le macro aree interessate dal progetto: università, per i temi del “gender gap”, “gender mainstreaming” e delle politiche accademiche sulla diseguaglianza di genere; economia, per la rappresentanza di genere nelle imprese italiane; politica, per il disequilibrio di genere nei partiti e nei movimenti politici.

Durante il convegno di mercoledì 24 gennaio, la prima sessione, al Sant’Anna, sarà dedicata alla presentazione dei risultati delle ricerche di ciascuno dei tre ambiti principali e sarà coordinata da Anna Loretoni, principal inestigator (responsabile scientifica) del progetto, preside della Classe accademica di Scienze Sociali e docente di Filosofia politica. In apertura saranno previsti i saluti istituzionali del prorettore alla Terza Missione, Marco Frey. La seconda sessione, in Normale, si terrà una tavola rotonda con voci del mondo della ricerca, dell'impresa e delle istituzioni per confrontarsi sul tema della leadership femminile e della rappresentanza di genere e sarà coordinata dalla docente di Scienze Politiche Manuela Caiani.

