Torna protagonista la magia a Pistoia

Tre date per quattro repliche in tutto, in un cocktail di numeri ed esibizioni che anche quest’anno si pongono l’obiettivo di conquistare il pubblico dei piccoli e quello dei grandi, consolidando l’idea che il grande fascino della magia non ha età. «Pistoia Magic», l’amata rassegna ideata da Francesco Micheloni patrocinata dal Comune di Pistoia, il 2, 3 e 4 febbraio porterà al Piccolo Teatro Mauro Bolognini uno spettacolo accattivante con un cast di livello. Assieme allo ‘zoccolo duro’ degli ospiti - lo stesso Francesco Micheloni, Tiziano Cellai e Il Mago Leo - ci saranno il neo-eletto campione italiano di magia Sergio Starman, vero fuoriclasse dell’ambiente, e Filiberto Selvi, tra gli artisti più brillanti del panorama italiano che sta girando il mondo con le sue abilità di illusionista.

«Pistoia Magic» è ormai un appuntamento che nel tempo si è ritagliato un posto fisso nell’agenda dei pistoiesi ma non solo. Nato nel 2015, in dieci anni il festival ha macinato successi, trasformandosi da timida idea in rassegna strutturata. Da quel momento è cresciuto il livello delle partecipazioni e sono aumentate le date di messa in scena.

«Dieci anni che riusciamo a portare una proposta nata in fondo dall’idea di un ragazzino che aveva un sogno – commenta Micheloni parlando di sé -. Guardare cosa siamo riusci a fare grazie al contributo di molti mi rende orgoglioso e mi spinge a voler crederci ancora di più. Il pubblico c’è e ci sostiene con la sua partecipazione, a dimostrazione che di momenti come questo c’è bisogno. ‘Pistoia Magic’, lo ricordo, non è una semplice scaletta di esibizioni, ma è la narrazione di una storia magica. Ogni edizione ha un tema, un filo conduttore, il cui compito è trasformare il tutto in un vero e proprio spettacolo. E con certezza dico che niente del genere esiste in Italia a orno al tema della magia».

Ogni esibizione in ciascuna delle quattro repliche sarà introdotta da un elemento che farà riferimento alle passate edizioni di «Pistoia Magic» e che in particolare si riferisce a ciò che muove l’arte: l’ispirazione, tu o ciò che innesca quel meccanismo che consente di realizzare un sogno. Insomma, una sorta di ritorno alle origini del «Pistoia Magic» stesso.

«L’ormai consueto, e apprezzatissimo, appuntamento di inizio anno con il “Pistoia Magic” – sottolinea l’assessore al turismo Alessandro Sabella – dà il via a una programmazione che porterà l’illusionismo tra le strade della nostra città in più momenti dell’anno. A condurre il pubblico in questo viaggio è prestigiatore Francesco Micheloni che, insieme ai suoi collaboratori, sa ammaliare grandi e piccini, portando ognuno di noi in una dimensione magica, tra stupore e gioco»

Gli spettacoli si svolgono venerdì 2 febbraio alle 21.15, sabato 3 alle 16.30 e alle 21.15, con ultima replica pomeridiana (ore 16.30) domenica 4. I biglietti sono in vendita nei circuiti fisici e virtuali di Ticketone ai prezzi di 15 (under 12) e 18 euro (adulti ) più diritti di prevendita. Confermata per il terzo anno consecutivo la formula della ‘Vip Experience’: acquistandola al prezzo di 27 euro (più prevendita) si ha diritto ad accedere al dietro le quinte del «Pistoia Magic», incontrando gli artisti, potendo loro rivolgere domande e beneficiare di contenuti esclusivi a cura di Simone Venturi (a disposizione anche a un piccolo buffet).

Info su www.pistoiamagic.com o chiamando il numero 329 7911077.

Quest’anno parte del ricavato sarà destinato all’associazione pistoiese One Love odv, impegnata in attività di supporto alle popolazioni africane.

Sostengono «Pistoia Magic» Mister Wizard, Nuova Stamet Srl, LuccaCarta, Palazzo 42, Aymon Ristopizzapub, Barba & Capelli, Tabaccheria Emanuela, Milena Fiori e Live In.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa