Torneo di Scacchi a Empoli, oltre 300 giocatori in sfida a Palazzo delle Esposizioni

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Associazione sportiva dilettantistica Empoli Scacchi organizza per domenica 28 gennaio 2024, presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, l’ottava edizione il Torneo di Sacchi a Squadre. Il Torneo giunto all'ottava edizione rappresenta uno dei principali eventi scacchistici organizzati in Italia, sia dal punto di vista quantitativo, con ben 315 giocatori, che qualitativo con la partecipazione di 8 maestri internazionali e 10 maestri fide.

Il torneo si svolgerà in 9 turni con tempo Rapid di 12 minuti più 3 secondi di incremento a mossa e sarà diviso in tre fasce di categorie che metteranno a confronto generazioni diverse, con un'età che spazia dai 12 ai 75 anni, in rappresentanza di gran parte delle regioni italiane. Si segnala anche la presenza di alcune squadre con giocatrici straniere provenienti da Cuba, Brasile e Albania). In contemporanea si svolgerà un torneo collaterale, sempre a squadre, rivolto esclusivamente a ragazze e ragazzi di età inferiore ai sedici anni.

La ASD Empoli Scacchi grazie alla passione del presidente Stefano Donati, dell responsabile dei tornei e vicepresidente Graziano Furlani, del Consiglio Direttivo, degli istruttori e di tutti i soci, è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, organizzando oltre a numerosi tornei, anche altre molteplici attività, come i corsi nelle scuole primarie e secondarie.

Ultimo ma non meno importante, il corso gratuito di scacchi che si sta svolgendo presso la sede di Avane rivolto ai dipendenti dell'ospedale San Giuseppe, quale riconoscimento dei sacrifici e del lavoro svolto durante la pandemia.

www.empoliscacchi.org - e-mail: empoliscacchi@gmail.com

Fonte: Asd Empoli Scacchi