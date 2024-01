Un contribuente su due in Toscana ha destinato il 2x1000 al Pd

Sono stati 52.476 i contribuenti toscani che hanno deciso di destinare il 2 per 1000 al Partito Democratico nella dichiarazione dei redditi 2023. I dati sono stati diffusi sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Rispetto alla dichiarazione dei redditi 2022, i contribuenti toscani che hanno scelto il Pd sono aumentati di 6118 unità pari a una crescita del 13%. Sul totale dei toscani che hanno indicato un partito nella dichiarazione, quasi la metà ha scelto il Partito Democratico.

Il contributo che arriva dalla Toscana rappresenta il 10 percento del gettito nazionale arrivato al Pd che corrisponde a circa 531mila donatori italiani complessivi.

"Dobbiamo ringraziare tutti i nostri iscritti ed elettori per avere colto la possibilità consentita dalla legge di finanziare i principali presidi di democrazia. I nostri livelli territoriali e i nostri tesorieri hanno investito molte energie nei mesi scorsi per la sensibilizzazione sull’importanza del 2 per 1000 che rappresenta una forma di finanziamento consapevole e volontaria. Per quanto ogni giorno cerchiamo di razionalizzare le spese, la vita dei partiti ha un costo. Un costo che puntualmente resocontiamo con bilanci pubblici consultabili sui nostri siti internet" spiega la tesoriera del Pd toscano Alberta Ticciati.