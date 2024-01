Valdelsa Classic Motor Club, applausi alla cena sociale per piloti e scuderia

Si è tenuto presso il Ristorante “La Ducareccia” a Monteriggioni (Si) la Cena Sociale a conclusione della Stagione Agonistica 2023 della Scuderia Valdelsa Classic Motor Club di Poggibonsi.

Un'occasione per stare tutti assieme e condividere la passione per i motori ma anche l’occasione per premiare i risultati dei piloti e di tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi sociali.

A inaugurare la serata il Presidente di Valdelsa Classic Motor Club Massimo Pucci che insieme a tutto il consiglio direttivo ha voluto complimentarsi con i piloti per gli ottimi risultati ottenuti avendo messo in bacheca un titolo italiano di classe per quanto riguarda la velocità in salita con Michele Rinaldi su Fiat Ritmo Abarth 130.

"Sono veramente felice di avervi tutti quanti a questa serata – commenta Massimo Pucci - e spero sia un anno ancora migliore del 2023 non solo per i vostri traguardi, ma anche per la Scuderia che sta crescendo con l’arrivo di nuovi giovani piloti che vogliono cimentarsi in questo meraviglioso sport".

"Come Scuderia Valdelsa infatti – aggiunge Andrea Cardelli - cerchiamo sempre qualcosa di nuovo e grazie alla nascita dell’Academy abbiamo l’idea di far entrare nuovi ragazzi in Scuderia, portandoli in autodromo per insegnare loro a diventare piloti".

Durante la serata, tra un video e l’altro della stagione appena conclusasi, il vice – presidente Fernando Morselli insieme Massimo Pucci hanno premiato i piloti partendo proprio dai nuovi che entreranno a far parte della Scuderia giallo – blu come il rallista Marco Paolini che, dopo qualche apparizione lo scorso anno vuole riproporsi con entusiasmo e voglia di far bene nei rally.

Altro pilota premiato è stato Claudio Ciccorossi già con qualche esperienza alle spalle nei “truck day” in pista con la sua BMW M3 il quale scenderà in pista in questa stagione rappresentando la scuderia senese.

Un riconoscimento è andato anche al pilota di Barberino Tavarnelle Matteo Bacci, vincitore quest’anno della categoria E1 – 3000 nelle Cronoscalate con la Giulietta Tcr del team di famiglia Bacci Romano Trasmissioni presente alla serata.

Un ringraziamento – tiene a precisare Pucci - inoltre ai nostri partner che ci aiutano e ci sostengono durante la stagione come: Ciccorossi, Bombata, Cip International, ZeM, Casablanca, Maxi Racing Car, Ma.Pi Rappresentanze.

Una Scuderia la Valdelsa Classic Motor Club attiva nell’ automobilismo da oltre trent’anni con una cinquantina di piloti che prendono parte alle varie specialità dalla Velocità in Salita alla Velocità in Circuito passando per i Rally sia con le vetture Storiche sia con le Moderne.

Per ulteriori informazioni sulla scuderia e rimanere aggiornato sulle loro attività e possibile visitare la pagina Facebook dedicata oppure www.valdelsaclassicmotorclub.it

Velocità in Circuito: Primo posto per la coppia Giovanni Bassi e Fernando Morselli, secondo Mimmo Giovannetti e terzo Angelo De Angelis.

A seguire Roberto Panunzi, Andrea Quercioli, Franco Ermini, Gianni De Francesco, Gianluca Riccardi, Giuseppe Bonifati, Riccardo Rossi, Massimo Pucci, Antonio Lavieri, Mauro Pizzetti,

Nella categoria “Moderne” vince Mirko Torsellini, secondo posto per Antonio Lavieri e terzo per Andrea Pezzani ed a seguire Patrizio Lo Duca, Gianni De Francesco e Riccardo Rossi.

Nutrito invece il gruppo della Velocità in Salita con Antonio Lavieri che si aggiudica il primo posto seguito da Alvaro Bertinelli e “Ghost”.

A seguire Marco Frenguellotti, Michele Rinaldi, Luigi Capsoni, Daniele Di Fazio, Francesco Stevanin, Gianpaolo Bianucci, Alamo Mangiacarne, Giuseppe Di Fazio, Massimo Campogiani, Boris Gobbini, Franco Catalano, Giuseppe Bonifati, Andrea Quercioli, Franco Ermini, Giovanni Angelo, Domenico Cecere, Angelo De Angelis e Eric Nicchi.

Concludono le categorie il Settore Rally dove vince Marco Verrilli a pari merito con Franco Ermini e Mauro Pizzetti e la Regolarità con Antonio Lavieri.