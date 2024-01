Volley Scandicci, Savino del Bene contro Pinerolo per sfatare il tabu Final Four di Coppa Italia

Un tabù da sfatare, un traguardo da raggiungere. Per la Savino Del Bene Volley il prossimo e imminente obiettivo si chiama “Final Four di Coppa Italia”.

Un palcoscenico sul quale la società del patron Nocentini non si esibisce dalla stagione 2019-2020, un approdo che coach Barbolini non ha mai centrato da quando siede sulla panchina della Savino Del Bene Volley.

Evidente dunque come la gara dei Quarti di Finale della Coppa Italia di Serie A1, in programma a Palazzo Wanny per le ore 19 di mercoledì 24 gennaio, sia una di quelle da non fallire per capitan Di Iulio e compagne.

Monza, Busto Arsizio e Bergamo sono le tre rivali che nelle scorse edizioni hanno sbarrato la strada alla Savino Del Bene Volley, sempre sconfitta ai Quarti di Finale nelle ultime tre stagioni, sempre estromessa dalla Coppa Italia ancor prima di potersi presentare alle Final Four.

Essere una delle migliori quattro formazioni italiane però è l’intenzione della Savino Del Bene Volley che, da testa di serie numero tre, ospiterà questo mercoledì il match contro la Wash4Green Pinerolo, testa di serie numero sei e alla prima storica partecipazione alla Coppa Italia di Serie A1.

Per la Savino Del Bene Volley l’approdo alle Final Four passa proprio da una vittoria contro la squadra piemontese e poco importa se le ragazze di Barbolini fino ad oggi hanno dovuto affrontare un gennaio denso di appuntamenti.

Le cinque partite disputate negli ultimi quindici giorni certo hanno consumato tante delle energie presenti nel serbatoio delle ragazze della Savino Del Bene Volley, che stanchezza o meno hanno però un unico progetto in mente, quello di rompere la “maledizione” della coppa nazionale.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Wash4Green, si tratta di Indre Sorokaite, schiacciatrice classe ’88, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley dal gennaio 2022 fino al termine della stagione 2022-2023; Letizia Camera, palleggiatrice classe ’92, che ha militato per due stagioni a Scandicci (2020-2022)

Nella formazione di coach Barbolini non sono invece presenti ex giocatrici di Pinerolo.

Quello di questo fine settimana sarà il quarto confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e la Wash4green Pinerolo.

Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che ha vinto tutte e tre le sfide giocate fino ad oggi contro Pinerolo.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Dobbiamo concentrarci sulla sfida di mercoledì contro Pinerolo, si tratta della prima sfida dentro-fuori della nostra stagione. L’obiettivo di raggiungere le Finale Four negli ultimi anni è divenuto un po’ tabù, almeno da quando sono a Scandicci. Ci giocheremo la qualificazione contro una squadra che sicuramente è una delle sorprese del campionato, una formazione che sta facendo molto bene, quindi sarà una sfida da preparare al meglio.”

LE AVVERSARIE

La Wash4Green Pinerolo, guidata in pancina da coach Michele Marchiaro, è attualmente posizionata al settimo posto nella classifica di Serie A1, avendo raccolto 8 vittorie e 9 sconfitte, per un bottino totale di 24 punti.

Quella centrata in questa stagione è la prima qualificazione alla Coppa Italia di Serie A1 per la formazione piemontese, che al termine del girone d’andata si è piazzata al sesto posto con 20 punti.

Fino ad oggi il campionato della formazione piemontese è assolutamente positivo dunque e dopo aver rischiato la retrocessione nella scorsa annata, in questa stagione Pinerolo è una delle più belle sorprese della Serie A1. Proprio in virtù degli ottimi risultati raggiunti, Pinerolo ha deciso di rinnovare l’accordo con coach Marchiaro, che sarà alla guida della squadra anche nella prossima stagione.

Rispetto all’ultima sfida contro la Savino Del Bene Volley, andata in scena lo scorso 2 dicembre 2023, la Wash4Green Pinerolo ha inserito nel suo roster una nuova giocatrice, ovvero la ex Itas Trentino Chiara Mason.

Reduce dalla vittoria per 3-1 ottenuta contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, questo mercoledì la Wash4Green Pinerolo scenderà in campo con il 6+1 composto da Cambi al palleggio, Németh come opposto, Akrari e Polder da centrali, con Ungureanu e Sorokaite in banda e Moro come libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Wash4Green Pinerolo sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

