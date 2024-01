Rapinato a 12 anni. L'aggressore fugge con il cellulare del ragazzino

Un ragazzino di 12 anni è stato rapinato a Firenze, mentre stava tornando a casa da scuola.

È successo ieri, 23 gennaio, quando sulla linea 35 il minore è stato prima strattonato mentre il bus era in corsa da un uomo che ha tentato di rubargli il cellulare. Quando il mezzo si è fermato in via Baracca per fare scendere i passeggeri, il giovane è stato spinto dall'uomo ed è caduto. L'uomo è scappato con il cellulare del dodicenne; quest'ultimo è tornato a casa visibilmente scosso.

I testimoni a bordo della linea 35, fra cui altre adolescenti, studenti come la vittima dell'aggressione, hanno chiamato il 112 e la polizia è intervenuta, senza poter fermare l'aggressore, che nel frattempo si è dileguato.