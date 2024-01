Alla libreria Nessundove c'è un corso di fotografia

Sei appuntamenti, tutto febbraio, dedicati alla fotografia e ad alcuni suoi aspetti tecnici.

È il corso organizzato dalla libreria Nessundove di Piazza dei Leoni a Empoli, "Corso base di fotografia digitale" il nome completo, in collaborazione co Matteo Innocenti, fotografo.

I sei appuntamenti varieranno ii temi dal funzionamento al tipo odi lenti, passando per la postproduzione degli scatti.

Il corso prevede anche un'uscita e delle lezioni nello studio Mipstudio di Montespertoli.

Il costo è di 110€ e la prenotazione è obbligatoria. Si svolge ogni giovedì dalle 21 alle 23 nei locali della libreria

Il programma

1 febbraio

Introduzione funzionamento fotocamere f-stop

Esposizione

Diaframmi e tempi profondità di campo

8 febbraio

Lenti (tipo ed utilizzo) sensori

Modalità di scatto composizione

15 febbraio

Messa a fuoco etica workflow

22 febbraio

Postproduzione

(presso mipstudio, montespertoli)

24 febbraio (sabato)

Uscita fotografica collettiva (luogo da decidere)

29 febbraio

Lezione di ritratto in studio (presso mipstudio, montespertoli)

Livello:

Dal neofita all’amatore evoluto

Attrezzatura richiesta:

Una fotocamera ed una lente per l’uscita fotografica e la lezione in studio.

Generi affrontati:

Viaggio, ritratto luce ambiente ed artificiale, street, paesaggio, sport, commerciale, live, eventi

Per info e iscrizioni:

351 773 8928

info@librerianessundove.it