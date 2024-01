Alluvione Quarrata, 300mila euro sul tavolo da Fondazione Caript e Conad

Nella conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il Comune di Quarrata (PT), è stato comunicato il progetto a cui saranno devoluti i fondi stanziati da Conad Nord Ovest a fronte dell’alluvione del 2 novembre scorso che devastò l’intera area e molte zone della Toscana. Anche Fondazione Caript contribuirà all’impegno messo in campo da Conad e dalla sua rete di raccolta fondi.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Gabriele Romiti, Sindaco di Quarrata, Lorenzo Zogheri, Presidente di Fondazione Caript, e Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, evidenziando l'impegno condiviso a sostegno delle comunità colpite.

L’importo di 150 mila euro derivato dalla raccolta fondi promossa sulla rete di vendita da Conad Nord Ovest, insieme al contributo di 150mila euro che Fondazione Caript rende disponibile, saranno interamente devoluti all’intervento di riqualificazione della scuola dell’infanzia di Catena di Quarrata, da sempre punto di riferimento delle famiglie e della comunità quarratina.

“Voglio ringraziare Conad Nord Ovest e Fondazione Caript, ha dichiarato il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, per questa determinante unione di intenti che mira a sostenere concretamente il nostro territorio, devastato dall’alluvione del 2 novembre. Con questo contributo andremo ad intervenire sulla scuola dell’infanzia di Catena, frazione tra le più colpite dall’alluvione, con opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che renderanno la scuola più sicura per i bambini, più moderna e sostenibile”.

“Sulla base del progetto approntato dall’amministrazione comunale – ha dichiarato Lorenzo Zogheri, Presidente di Fondazione Caript – mettiamo a disposizione un contributo pari a quello destinato a Quarrata da Conad Nord Ovest. Subito dopo l’alluvione ci siamo attivati per dare sostegno alle comunità più colpite del territorio pistoiese e abbiamo stanziato 600mila euro per la prima emergenza, cui si sono aggiunte risorse di altre fondazioni toscane e di Acri, l’associazione nazionale delle fondazioni, complessivamente per oltre 2 milioni di euro destinati alla Toscana. Ulteriori risorse, da parte nostra, sono pronte per altri aiuti alle famiglie e per porre rimedio a gravi danni subiti da strutture pubbliche. In questo quadro, l’obiettivo di restituire alla comunità di Quarrata un presidio importante come una scuola dell’infanzia non può che essere condiviso dalla Fondazione”.

“In un momento critico per le nostre comunità, insieme ai nostri Soci, abbiamo prontamente risposto fornendo beni di prima necessità e attivando sui punti vendita di tutta la rete la raccolta fondi “Unisciti a Noi che ha riscontrato il sostegno di tutta la comunità, trasformandosi in un movimento di solidarietà che ha unito i cuori dei nostri clienti, dei Soci e della Cooperativa. " ha dichiarato Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest. “Questo non è solo un gesto di supporto, ma un impegno per il futuro delle comunità in cui viviamo e lavoriamo. L'eccezionale risposta ricevuta da ogni territorio testimonia la connessione profonda con i valori di responsabilità e vicinanza alle comunità che da sempre caratterizzano la mission di Conad. Il risultato complessivo della raccolta fondi è stato di 300 mila euro che abbiamo deciso di destinare in parti uguali alla comunità di Quarrata per la sua scuola dell’infanzia e al Comune di Prato per l’impianto sportivo Galleni in Galcetello. Siamo orgogliosi che i fondi raccolti, frutto di questa sinergia, vengano impiegati per sostenere questi progetti che ci auguriamo possano rappresentare un contributo concreto per il tessuto sociale delle aree colpite e un segnale di ripresa e resilienza per le nostre comunità.”

"Unisciti a Noi" ha mobilitato la comunità in un'azione di solidarietà per rispondere alle gravi conseguenze delle alluvioni che hanno colpito la regione. Nel giro di poche settimane, la campagna, svoltasi dal 13 novembre al 8 dicembre 2023 nei punti vendita Conad, ha visto una vasta partecipazione di cittadini e clienti. Ogni acquisto è stato accompagnato da un contributo volontario di un euro in cassa, gesto di solidarietà a cui si è sommato l'impegno di Conad Nord Ovest che ha raddoppiato la cifra raccolta.

A rafforzare la vicinanza al territorio, domani riaprirà anche il Conad City di Via Roma del socio Carmelo Nanì, completamente distrutto il giorno dell’alluvione. Questa riapertura testimonia la volontà e l’investimento in termini economici e di intenti ad essere punto di riferimento per un servizio attivo per la comunità e rappresenta un ulteriore simbolo di resilienza e ripresa.

