Cantiere tramvia, Confcommercio chiede "riduzione temporanea su Tari e Cosap per le imprese"

Una riduzione temporanea su Tari e “Cosap” per le imprese interessate in questo periodo dai cantieri della tramvia. La richiesta arriva dalla Confcommercio, che ha scritto all’assessore Giovanni Bettarini per sottolineare i disagi degli operatori.

“Nel corso degli ultimi mesi sempre più spesso i lavori per la realizzazione della nuova linea della tramvia coinvolgono strade e piazze a forte vocazione commerciale – scrive il direttore dell’associazione di categoria Franco Marinoni nella missiva indirizzata all’assessore al commercio e alle attività produttive - senza nulla togliere alla validità del progetto, la presenza dei cantieri compromette però fortemente l’accessibilità di tali aree e, in alcuni casi, addirittura preclude l’accesso ai negozi con il risultato di evidenti disagi per gli imprenditori e i loro clienti abituali, oltre che conseguenze pesanti in termini di minore incasso”.

“Per questo motivo – prosegue Marinoni nel testo - siamo a chiedere che sia riconosciuta alle imprese interessate un’agevolazione temporanea, legata alla durata dei lavori, consistente nella riduzione del 50% della tariffa sui rifiuti e del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, a partire dai lotti di cantiere già attivi come via Don Minzoni, via Spartaco Lavagnini e Piazza San Marco

Fonte: Confcommercio