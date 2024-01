Concorso della filarmonica Verdi per le medie di Castelfiorentino

Sei uno studente o una studentessa della scuola secondaria di primo grado (scuola media) di Castelfiorentino? La Filarmonica “G. Verdi” ha indetto un Concorso a premi per celebrare il 200° anniversario della sua fondazione, a cui si può partecipare presentando un’opera d’arte che sia rappresentativa della sua storia e della sua funzione in due secoli di vita cittadina.

Al concorso, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, si può partecipare singolarmente o tramite gruppi (classi, ecc..) con opere nuove e inedite, sia che si tratti di arte figurativa (è ammessa qualsiasi tecnica grafica o scultorea) oppure un video, rispettando le caratteristiche specifiche contemplate dal bando.

La scadenza per consegnare l’opera è il 12 maggio 2024, che dovrà avvenire (unitamente alla scheda di partecipazione compilata) utilizzando esclusivamente un servizio di file sharing gratuito (esempio: we transfer) all’indirizzo mail: filarmonicagvcastelfiorentino@gmail.com

Tutte le opere saranno pubblicate sui profili social della Filarmonica per permettere anche il voto del pubblico. E’ in ogni caso prevista una Giuria che si pronuncerà sul loro valore artistico, sull’originalità e attinenza al tema, provvedendo a selezionare i vincitori in modo insindacabile

Premi: il primo classificato - se partecipante singolo - potrà usufruire di un anno di lezioni gratuite su uno strumento a sua scelta; nel caso in cui l’opera sia stata presentata da gruppi o classi è previsto un premio in denaro di 400 euro. Il secondo classificato - se partecipante singolo – potrà usufruire di sei mesi di lezioni gratuite su uno strumento a sua scelta, e nel caso in cui l’opera sia stata presentata da gruppi o classi è previsto un premio in denaro di 200 euro

Tutte le opere verranno esposte durante la festa del bicentenario, che si terrà nel mese di giugno 2024, durante la quale avverrà anche la premiazione. Le opere vincitrici saranno esposte nel Museo della Filarmonica.

“Due secoli di passione musicale – osserva il Vicensindaco, Claudia Centi – segnano il lungo cammino della nostra Filarmonica “G. Verdi”, che fin dalle origini si è caratterizzata per la sua matrice autenticamente popolare e il suo spirito unitario. Salutiamo pertanto con gioia questo concorso che coincide con il 200° anniversario della sua fondazione, e che rappresenta anche un’opportunità per i giovani delle scuole secondarie di primo grado di esprimere la loro creatività artistica attraverso una pluralità di linguaggi. Credo sia anche un modo per sottolineare il valore di un’istituzione sempre presente a tutte le manifestazioni più significative della nostra comunità”.

Per ulteriori informazioni: 333.4327094

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa