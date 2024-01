Emergenza abitativa, riunita la commissione a Firenze

Si è riunita oggi a Firenze la commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo, a cui hanno partecipato, oltre all’assessora alla casa Benedetta Albanese e all’ufficio casa del Comune, la presidente del Tribunale Marilena Rizzo, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze Sergio Paparo, il presidente di Casa Spa Luca Talluri, la Prefettura, il Dott. Menditto responsabile degli ufficiali giudiziari, i sindacati degli inquilini, i sindacati dei proprietari e i Comuni della Lode fiorentina.

Un incontro che si è svolto in un clima di “grande collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali impegnati insieme a dare risposte concrete ai problemi abitativi e ridurre l'impatto sociale delle procedure esecutive” ha spiegato Albanese. "Abbiamo costituito tavoli operativi che hanno l’obiettivo pratico di contenere i problemi dei nuclei familiari sotto sfratto e presenti nelle nostre graduatorie collegate all'Erp”. “La prossima tappa sarà già a fine gennaio: riuniremo il tavolo operativo specifico per l’area comunale fiorentina – ha detto ancora Albanese – che analizzerà situazioni puntuali riscontrate sul nostro territorio per aiutare il maggior numero di famiglie possibile. Oltre a noi e l’ufficio Casa del Comune di Firenze, saranno presenti anche i sindacati di inquilini, quelli dei proprietari e gli ufficiali giudiziari. Lavoriamo per trovare le modalità migliori per istruire i casi e accompagnare il passaggio da casa a casa riducendo al minimo l’impatto sociale che gli sfratti hanno sui nuclei abitativi già presenti nelle graduatorie Erp e in quelli che presentano i requisiti per entrarci, con equilibrio e nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio coloro che hanno partecipato stamani – ha concluso Albanese – per il lavoro pratico e concreto che insieme, con grande sinergia, stiamo portando avanti”.