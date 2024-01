Finalmente al via i lavori per il Polo d'Infanzia di Montespertoli

Ha avuto inizio questa settimana l’allestimento del cantiere per il nuovo Polo per l’infanzia di Montespertoli.

L’intervento è completamente finanziato dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare dell’investimento denominato “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, con quadro economico di circa 5 milioni di Euro.

Il contratto sottoscritto con l’impresa aggiudicataria prevede 365 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’opera, e in ogni caso - secondo le tempistiche assegnate all’Italia dall’Unione Europea - le lavorazioni dovranno essere ultimate non oltre il 31 dicembre 2025, con il collaudo finale delle opere entro il 30 giugno 2026.

Ciò significa che per i prossimi due anni l’area della valle del Turbone, ai margini del centro nord-occidentali dell’abitato di Montespertoli, vedrà una radicale trasformazione dal punto di vista urbanistico, considerando anche che sono in procinto di iniziare le lavorazioni relative al progetto di adeguamento della viabilità dell’area, finanziate con un mutuo di circa 2 milioni di Euro da parte del Comune di Montespertoli.

Il progetto del Polo per l’infanzia prevede la realizzazione di un unico edificio che ospiterà il nido d’infanzia e la scuola d’infanzia seguendo una strategia di continuità educativa e progettazione integrata della didattica, definita in sinergia con l’Istituto Comprensivo di Montespertoli. Il cantiere si caratterizzerà innanzitutto per gli scavi propedeutici alla realizzazione delle fondazioni, per poi procedere con la realizzazione dell’edificio.

“Si tratta dell’inizio di una nuova storia per Montespertoli – commenta il sindaco, Alessio Mugnaini- . Quando ci siamo insediati, quasi cinque anni fa, siamo partiti da zero, perché non avevamo il progetto del polo d’infanzia e non avevamo neanche la proprietà dell’area. A distanza di cinque anni siamo riusciti ad acquisire i terreni, completare la progettazione, ottenere le risorse attraverso un bando e oggi diamo il via ai lavori. È una grande soddisfazione e il merito va a tutti coloro che hanno lavorato a questo importante risultato, dagli assessorati competenti alla struttura tecnica e amministrativa del Comune di Montespertoli. È tuttavia solo l’inizio, perché adesso occorrerà marciare spediti per vedere l’edificio realizzato il prima possibile e poterlo mettere a disposizione delle famiglie e dei bambini e delle bambine di Montespertoli” conclude.

Il progetto del Polo per l’infanzia prevede un unico edificio su un piano, circondato da un’area verde attrezzata. Dal punto di vista della capienza, l’immobile sarà in grado di ospitare 180 studenti della scuola d’infanzia e 60 studenti del nido d’infanzia, potenziando in maniera significativa i servizi rivolti ai bambini e alle bambine dagli 0 ai 6 anni sul territorio comunale.

Dal punto di vista energetico la struttura sarà realizzata secondo elevati standard di sostenibilità ambientale: l’edificio sarà realizzato con pannelli in legno lamellare, sarà dotato di pompe di calore e di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Dal punto di vista delle scelte architettoniche, saranno utilizzati materiali eco-compatibili che forniscano prestazioni di elevato isolamento termico e le aule saranno pensate per massimizzare l’utilizzo di luce naturale.

I dimensionamenti, inoltre, garantiscono ampia funzionalità: le aule per gli studenti in età da scuola d’infanzia variano dai 54 ai 65 metri quadrati, mentre l’organizzazione del nido d’infanzia prevede sezioni divezzi da 46 metri quadri ciascuna con 30 metri quadri di spazio riposo per ciascuna sezione, oltre a una sezione lattanti con area riposo per complessivi 45 metri quadri. Si tratterà, dunque, di una struttura in grado di rispondere anche alle diverse esigenze che si presenteranno nel corso degli anni al variare della composizione demografica del territorio.

Le prime lavorazioni, previste per i prossimi mesi, consisteranno nelle opere propedeutiche alla realizzazione della fondazione su pali, necessaria in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

