Giorno della Memoria, a San Miniato si ricorda Italo Geloni

Il 27 gennaio, giorno in cui, nel 1945, i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico, si celebra la Giorno della memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto. Il Comune di San Miniato, come ogni anno, organizza per sabato 27 una cerimonia in ricordo di Italo Geloni, deportato nei campi di sterminio, con la deposizione della corona di alloro alla pietra monumentale a lui dedicata, alle 9.15, in piazza Geloni a San Miniato Basso, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. A seguire, alle 11.30, al Museo della memoria verrà inaugurata dal sindaco Simone Giglioli e dal consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, la mostra di Massimo Pratali "La Resistenza", organizzata dal Comune in collaborazione con ANPI di San Miniato, Coop Culture e i Musei Civici, visitabile negli orari di apertura del Museo (martedì 10 - 13, venerdì, sabato, domenica e festivi 10 - 17). Nell'occasione verranno consegnati, ai parenti degli internati militari sanminiatesi, Vasco Costagli, Eusebio Ferri, Marino Morelli, Giuseppe Lelli, Giuseppe Rossi, Marino Salvadori ed Osvaldo Ciarini, che furono catturati dopo l'8 settembre 1943 perché si rifiutarono di combattere a fianco della Wehrmacht, gli attestati d'onore da parte dell'amministrazione.

Le celebrazioni proseguiranno con il consiglio comunale aperto dedicato al Giorno della memoria, che si svolgerà eccezionalmente il 29 gennaio, alle 9.30, alla Casa Culturale a San Miniato Basso, in modo da permettere alle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Sacchetti e Buonarroti di partecipare. Saranno presenti alla seduta il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, Laura Geloni della sezione ANED di Pisa, Paolo Meniconi rappresentante della comunità ebraica di Firenze, Delio Fiordispina presidente della sezione ANPI di San Miniato e un rappresentante della Diocesi di San Miniato; nell'occasione gli allievi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, diretti dalla professoressa Marzia Vignozzi, suoneranno alcuni intermezzi musicali.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa