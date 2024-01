Giorno della Memoria: il programma delle iniziative a Scandicci

La Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri che presiede il Comitato della Memoria di Scandicci, assieme alla assessora alla Memoria Claudia Sereni, hanno presentato il programma di appuntamenti cittadini nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2024, organizzati in collaborazione tra Comune, scuole, associazioni, Biblioteca. Il Giorno della Memoria è stato istituito in Italia dalla legge 211 del 2000: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’ – si legge nell’articolo 1 - al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita”.



“Coltivare e rinnovare la Memoria è il mezzo più potente ed efficace che abbiamo per dare strumenti di consapevolezza ai cittadini, a partire dai giovani, per un futuro in cui siano sempre più rispettate la dignità e i diritti di ogni persona - dice l’assessora alla Memoria Claudia Sereni – attraverso la storia trasmettiamo valori fondamentali per le nuove generazioni e identitari per l’intera comunità, per questo motivo è importante celebrare il Giorno della Memoria tutti assieme, istituzioni, scuole, Biblioteca e associazioni”.



“Celebrare il Giorno della Memoria serve a rinnovare il ricordo della Shoah, ed è il modo migliore che abbiamo per evitare che quei fatti si ripetano – dice la Presidente del Comitato della Memoria di Scandicci Loretta Lazzeri - l’obiettivo del Comitato della Memoria è di trasmettere le testimonianze, soprattutto ai giovani, è per questo motivo che tutta la città di Scandicci, il Comune, le scuole, le associazioni, il mondo civile si impegnano per vivere al meglio questa giornata”.



Di seguito il programma completo presentato dal Comitato della Memoria.



Fino al 3 marzo presso la Biblioteca Comunale di Scandicci la mostra fotografica “Guerra alla guerra!” con 22 fotografie e 2 totem, tratta dal libro antimilitarista e pacifista “Guerra alla guerra!” scritto da Ernst Friedrich, pubblicato per la prima volta nel 1924. La mostra fa da cornice al programma di eventi organizzati in Biblioteca per la rassegna

“Parole di Pace in un mondo di guerra”. Visite guidate per le scuole in collaborazione con ANPI Scandicci.



Domenica 28 gennaio alle 16,30 presso la Sala polivalente della Casa del Popolo di Badia a Settimo, lo spettacolo per famiglie “Sotto le Stesse Stelle, una storia che parla di pace”, tratto dall’albo illustrato “Il Nemico”. Lo spettacolo è di Officina dei sogni APS e si rivolge anche a bambini a partire dai 6 anni.



Giovedì 1 febbraio 2024 alle 10 presso l’Auditorium dell’Istituto Russell Newton “La memoria e il Ricordo. Una storia di deportazione e di esodo: Sergio Rusich da Pola all’Europa”; intervengono Gianni Silei, docente di Storia contemporanea dell’Università di Siena, Chiara Nannicini Streitberger, docente di Storia della Letteratura italiana dell’Université Saint-Louis di Bruxelles, gli studenti della 4V Liceo delle Scienze Umane. Per persone esterne alla scuola interessate a partecipare all’iniziativa, prenotazione tramite email a s.terzani@comune.scandicci.fi.it entro il 30 gennaio.



Sabato 3 febbraio alle 17 presso la Biblioteca di Scandicci nell’ambito della rassegna “Parole di Pace in un mondo di guerra”, presentazione del libro "Una persona alla volta" (Feltrinellli, 2022) di Gino Strada. Saranno presenti Don Alessandro Santoro della comunità delle Piagge, Emergency Firenze, Anpi Scandicci.



Sabato 24 febbraio alle 17 presso la Biblioteca del Comune di Scandicci nell’ambito della rassegna “Parole di Pace in un mondo di guerra”, presentazione del libro "Guerra alla Guerra!" di Ernst Friedrich. (WOM, 2022). Saranno presenti Roberto Bianchi dell'Istituto Storico della Resistenza di Firenze, oltre ai rappresentanti di ANPI.



Venerdì 1 marzo alle 17,30 presso la Biblioteca del Comune di Scandicci nell’ambito della rassegna “Parole di Pace in un mondo di guerra”, presentazione de "Il libro antirazzista. 20 lezioni per agire contro il razzismo" di Tiffanny Jewell, con illustrazioni di Aurélia Durand (Oso Melero 2023). Saranno presenti Simohamed Kaabour, Presidente del CONNGI, Associazione Black to History Month Florence, Humanitas Scandicci, Caritas Firenze. Seguirà dibattito sui diritti delle nuove generazioni italiane, moderato da Dimitri D'Andrea, docente dell’Università di Firenze.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa