Giorno della Memoria, Medaglie d'onore in Prefettura in ricordo di 4 ex militari deportati

Il prossimo 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, si svolgerà una cerimonia nel corso della quale il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, consegnerà alla presenza delle principali autorità cittadine, militari e civili, le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti, come previsto dall’art. 1 della. legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, gli insigniti dell’onorificenza presidenziale saranno :

- Sig. Anchise Citti, militare deportato in Germania e internato dal 23 marzo 1944 al 31 ottobre 1945;

- Sig. Elio Cocchi, militare deportato in Germania (Brandenburg) e internato dal 14 settembre 1943 al 19 settembre 1945;

- Sig. Siro Giani, militare deportato in Germania (Frankfurt) e internato dal 1 giugno 1944;

- Sig. Bruno Vasarri, militare deportato in Germania (Stalag III A) e internato dal 8 settembre 1943 al 1 agosto 1945.

La giornata proseguirà con il concerto internazionale promosso dal Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e realizzato dagli studenti del citato Istituto musicale superiore unitamente agli allievi dell’Hochschule fur Musik di Saarbrucken, dei Licei Musicali “Alberti Dante” di Firenze e “F. Petrarca” di Arezzo e dell’Accademia Musicale D.I.M.A di Arezzo.

Fonte: Prefettura di Firenze