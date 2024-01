Giorno della Memoria, venerdì cerimonia al Giardino dei Giusti e visita al Museo Bartali

In occasione del Giorno della Memoria il Comune rende omaggio ai 'Giusti tra le Nazioni' con due cerimonie pubbliche. Alle 10 di venerdì 26 gennaio l'assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani e il presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink deporranno una corona d'alloro al Giardino dei Giusti, l'area verde che si trova all'interno degli Orti del Parnaso, in via Trento.

Il termine 'Giusti tra le Nazioni' è stato utilizzato a partire dal secondo dopoguerra per indicare tutte quelle persone di origine non ebrea che, senza trarre nessun guadagno personale, hanno messo a rischio la propria vita per salvare almeno un ebreo dal genocidio nazista.

"Vogliamo celebrare coloro che hanno avuto il coraggio di agire contro il male, salvando vite e difendendo i diritti fondamentali dell’uomo - ha sottolineato l'assessora Giuliani - Il debito che abbiamo nei confronti dei Giusti è universale e ricordarli è un vero e potente antidoto anche per contrastare il ritorno del fascismo e dell'antisemitismo".

Nel pomeriggio di venerdì, con inizio alle 15, è in programma una visita guidata al Museo Bartali, in via Chiantigiana. Gino Bartali, ciclista entrato nella leggenda dello sport italiano, si è anche reso protagonista, durante la Seconda Guerra Mondiale, di alcune azioni coraggiose per salvare la vita di molti ebrei perseguitati a Firenze. Proprio per queste sue imprese extrasportive, ma altrettanto eroiche, nel 2013 gli è stato riconosciuto dallo Stato d'Israele il titolo di Giusto tra le Nazioni.

Fonte: Comune di Firenze, ufficio stampa