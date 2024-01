I progetti della Poggibonsi del futuro: dal polo per disabili al completamento dell'Archeodromo

Tanti contributi dei cittadini e attestato di ‘animatore territoriale per un giorno’ agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato a Street for Kids (19 ottobre scorso). E’ stata grande la partecipazione all’incontro che si è svolto ieri 23 gennaio all’Accabì per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti di ABCura e sul percorso di coinvolgimento promosso.

“E’ stata un'altra bella occasione di partecipazione – dice il sindaco David Bussagli - Insieme a discutere del progetto ABCura, 10 milioni di euro di investimenti pubblici destinati a cultura, rigenerazione e ambiente. L’incontro è stata l'occasione, anche, per ringraziare le scuole, gli insegnanti e gli oltre 400 studenti e studentesse che hanno partecipato all’evento di animazione su viale Garibaldi. Una giornata accolta con grande divertimento e con un entusiasmo che anche ieri abbiamo percepito”. L’attestato di ‘animatore territoriale per un giorno’, a firma del sindaco e della dirigente del Comprensivo 1 Annarita Magini, è stato ritirato da una delegazione delle due scuole che hanno partecipato all'evento, la primaria Vittorio Veneto e la secondaria di primo grado Marmocchi.

L’incontro di ieri si è svolto nell’auditorium dell’Accabì, allestito per l’occasione con i cinque totem dedicati alla strategia territoriale ABCura con cui il Comune si è aggiudicato, per la terza volta consecutiva, i finanziamenti della nuova programmazione europea (FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -2021-2027) dedicati alla rigenerazione urbana.

E’ stato il sindaco a descrivere il progetto e a ripercorre il percorso fatto.

Cinque gli interventi finanziati: un polo di servizi innovativi per le persone disabili e nuove forme di residenza sociale per l'emergenza abitativa, la riqualificazione di viale Garibaldi, il completamento dell’Archeodromo, un doppio intervento sulla parte monumentale (restauro della Fonte delle Fate e organizzazione di camminamenti interni ed esterni al parco della Fortezza medicea, riprendendo il lavoro svolto negli anni dagli Amici di Poggibonsi), l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Già nel momento preliminare della presentazione della domanda per accedere ai finanziamenti è stata promossa una fase di condivisione con le associazioni di categoria, i sindacati, gli enti gestori. Successivamente questo percorso si è aperto alla città grazie ad “ABCura. La città cresce con te”, con l'incontro del 4 ottobre, la produzione di video dedicati, l’attivazione di newsletter, canali social, pagina Internet, strumenti di informazione, osservatorio virtuale per monitorare lo stato di avanzamento.

A che punto siamo. Per quanto riguarda i progetti del social housing e del restauro della Fonte delle Fate con collegamenti Fortezza-città sono stati prediposti gli atti per la gara per affidare la progettazione esterna. Il progetto Archeodromo è in fase di aggiornamento e gli altri due interventi saranno oggetto di progettazione interna.

“Ci prepariamo ad avviare la fase della progettazione e i contributi sono fondamentali – dice il sindaco – Grazie alle associazioni presenti e ai tanti cittadini, ai residenti e alle attività di viale Garibaldi che hanno voluto esserci per dare il loro contributo e per continuare un percorso prezioso per definire l’intervento. Grazie a tutti. La città cambia in meglio se siamo tutti protagonisti”.

A disposizione dei presenti il documento descrittivo della strategia territoriale.

Il percorso “ABCura. La città cresce con te”, sostenuto dalla Regione Toscana con i fondi FSE+ nell’ambito del progetto Giovanisì, si è concluso con l’evento di ieri.

Promosso dal Comune, è stato attuato attraverso diversi soggetti e professionalità già operative sul territorio: Kahuna Film per la produzione video, Avventura Urbana per l’attività di animazione su viale Garibaldi e il team Francesca Ameglio, Caterina Secchi e Matteo Lotti per grafica e comunicazione.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa