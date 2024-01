Lancia sasso contro pizzeria, prima aveva preso a pugni un passante

C'è anche un ferito coinvolto nella vicenda del giovane straniero, con disagi psichici, che ha lanciato un sasso contro la vetrina di una pizzeria di viale delle Olimpiadi a Empoli nel pomeriggio di ieri. Prima di questo fatto, per il quale gli agenti di polizia sono intervenuti per identificare il giovane, quest'ultimo ha colpito un passante cinquantenne con un pugno al volto, mandandolo a terra. Non è chiara la motivazione del gesto, ma sappiamo che il giovane era in forte stato di agitazione e fuori controllo. Il ferito è stato poi trasferito in pronto soccorso a Empoli, si attende il referto medico e l'eventuale denuncia. Sempre all'ospedale di Empoli si trova ricoverato l'aggressore, nel reparto di Psichiatria.