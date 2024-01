L'artista Anna Napoli ricorda la sua Ballarò con una mostra a Montespertoli

Al ristorante “Dolce e Forte” di Baccaiano - Montespertoli è allestita una mostra di opere dell'artista Anna Napoli dal titolo “Passeggiata a Ballaro’, visioni”. L’esposizione, che resterà aperta fino alla fine di aprile, si compone di 17 opere fra grandi, medie e piccole, tutte ad olio su tavola di legno. Anna Napoli vive e lavora in Toscana con Studio d'arte e di Pittura in Via Mandorli a Montespertoli.

“Il cognome svia dall’esatta origine dell’artista; Anna Napoli nasce a Castel di Lucio, un borgo caratteristico arroccato sul crinale di uno sperone dominante il torrente Tusa, in provincia di Messina. La sua permanenza in questo paese si limita a 9 anni, un tempo che seppure breve, lascerà in lei una traccia indelebile", spiega il critico Lorenzo Pacini

"Il suo avvicinamento alla pittura è fermentato da un impellente bisogno di esprimersi, non supportata da studi specifici, trova nella sua caparbietà e talento la molla per sperimentare ogni tecnica, al fine di raggiungere un risultato per lei soddisfacente, lo sforzo è grande, ma sente di avere dentro quel fuoco che passo dopo passo la porterà a realizzare il suo intimo desiderio.

Quel pizzico di sicilianità che pervade il suo cuore, apporta una carica coloristica alle sue opere che ci riporta alla calura del sole siciliano, ai fichi d’india maturi, ai pomodori lasciati fuori ad essiccare.Vi si ritrova la tradizione dei Pupi con le posture tipiche di quelle marionette, nate per raccontare la storia di un popolo antico e ricco di tradizioni , di storie parliamo, perché questo è l’intendimento di Anna, storie che raccontano il suo circostante, ma principalmente la sua esperienza di vita".