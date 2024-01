Lavoratore irregolare in un vigneto a Empoli, due denunce

Il reato è quello di manodopera clandestina. A essere denunciato è il titolare di una ditta di servizi nel comune di Empoli. La scoperta è stata fatta dai carabinieri forestale di Empoli in zona Gattaia, poco fuori Ponte a Elsa.

Alcuni lavoratori di origini senegalesi stavano facendo dei lavori di potatura di un vigneto. I militari hanno controllato tutti e cinque i lavoratori e uno non aveva il permesso di soggiorno né altri documenti a attestare la lecita permanenza sul territorio italiano.

Portato alla compagnia dei carabinieri empolese, è stato denunciato "per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione" come informano i militari. Inoltre è scattata la denuncia già citata per il titolare dell'attività.