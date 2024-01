Mazzetti (FI): "Nop ai soldi pubblici per il nuovo stadio della Fiorentina"

In un'intervista, Erica Mazzetti, deputata odi Forza Italia, è intervenuta sulla questione dello stadio della Fiorentina.

Mazzetti, intervistata da Radio Firenze Viola, ha sostenuto come la sinistra abbia gestito male la questione relativa allo stadio, incolpandola di perdere tempo e di voler utilizzare i soldi pubblici del Pnrr per una struttura privata.

Inoltre, Mazzetti ritiene che è stata la sinistra a voler mandare la Fiorentina a giocare a Empoli, sostenendo l'impossibilità della soluzione.

Mazzetti ripropone con forza la propria idea della costruzione dello stadio a Campi Bisenzio, ai confini con Prato.

Infine, la deputata forzista elogia Commisso per la sua lungimiranza nell'investimento, sia in strutture - come il Viola Park - sia nella gestione di un'azienda sportiva quale sia una squadra di calcio come la Fiorentina, con l'auspicio che tutti i sindaci della zona si riuniscano insieme ai ministeri dello sport e delle infrastrutture per trovare la soluzione più adatta a una realtà storica e sociale come la Fiorentina.